Berlin. Zum dritten Mal in Folge hat der HR-Branchenanalyst Fosway Group softgarden als Core Leader unter den ganzheitlichen Recruitinglösungen in Europa eingestuft. Unter diese Schlüsselakteure ordnet Fosway Group Unternehmen mit herausragender Leistung und gutem Potenzial für die Herausforderungen der Zukunft ein. Damit werden die Qualitäten von softgarden als Recruitingpartner der Wahl erneut von unabhängiger Seite anerkannt.

In den vergangenen Jahren hat sich der Markt für Recruitinglösungen einschneidend verändert. Aus den digitalen Bewerbermanagementangeboten von einst sind umfassende Recruitinglösungen geworden. Vor diesem Hintergrund hat der international tätige HR-Branchenanalyst Fosway Group ein mehrdimensionales Modell zur Marktanalyse entwickelt.

Fosway-Modell

Fosway führt seit 25 Jahren Analysen im HR-Anbietermarkt durch. Mit Hilfe des Fosway 9-Grid(TM)-Modells vergleicht der HR-Branchenanalyst europäische Wettbewerber unter den Anbietern ganzheitlicher Recruitinglösungen (Talent Acquisition Suites). Im Fokus stehen fünf Dimensionen: Performance, Potenzial, Marktpräsenz, Kosten (Total Cost of Ownership) und künftige Marktentwicklung.

softgarden treibt Entwicklung voran

softgarden wurde 2024 zum dritten Mal von Fosway Group ausgezeichnet. Der Analyst hebt dabei im aktuellen Marktbericht die im Vergleich geringeren Kosten (TCO) hervor. softgarden hat die Entwicklung hin zu ganzheitlichen Recruitinglösungen in den vergangenen Jahren maßgeblich mitbestimmt. Heute stehen den Kunden überzeugende Karriereseiten, reichweitenstarke Stellenanzeigen, aktiv gemanagte Arbeitgeberbewertungen, kurze Antwortzeiten und eine umfassende Beratung zur Verfügung.

Effizientes Recruiting im schwierigen Umfeld

"Kunden von softgarden können heute in einem komplexer werdenden Umfeld zu vertretbaren Kosten einen guten Job im Recruiting machen. Das sehen unabhängige Dritte offensichtlich auch so. Deshalb freuen wir uns über die wiederholte Auszeichnung," sagt softgarden-CEO Kirill Mankovski.

Über softgarden e-recruiting GmbH

Auch unter schwierigen Bedingungen neue Mitarbeitende gewinnen und binden? Dafür sorgt softgarden als umfassende Recruitinglösung für Unternehmen sämtlicher Größen. Dank einer einzigartigen Kombination von digitalem Bewerbermanagement und Expertenberatung für Stellenanzeigen setzen Arbeitgeber ihre Budgets optimal ein. Sie verbessern ihre Reichweite und Wirksamkeit im Jobmarketing, sorgen für einen reibungslosen Bewerbungsprozess sowie für zufriedene Kandidaten und verkürzen ihre Einstellungszeit um die Hälfte. Kunden erhalten digitalen Anschluss an über 1.200 Jobbörsen (Multiposting) und günstige Preise für Stellenanzeigen. softgarden verschafft Pluspunkte für ein zeitgemäßes Employer Branding: Das von dem Unternehmen entwickelte Feedbackmodul verbessert den kununu-Auftritt der Kunden und macht aus Arbeitgeberbewertungen einen Wettbewerbsvorteil. Die softgarden-Karriereseite sorgt für eine schlagkräftige Präsenz im Internet - suchmaschinenoptimiert und unabhängig von Agenturen. Mit der Onboarding-Software des Unternehmens holen Arbeitgeber neue Mitarbeitende sicher an Bord, senken die Einarbeitungskosten und stärken die Bindung. Als Partner der Wahl für professionelles Recruiting ist softgarden Teil der Grupa Pracuj Capital Group, einer der führenden HR-Tech-Plattformen in Europa.

www.softgarden.com

