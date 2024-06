Hamburg. Die Kultmarke ELLE und die Hamburger Spezialitätenrösterei TORREFAKTUM laden schon bald gemeinsam zu besonderen Kaffee-Erlebnissen ein.

Die Kultmarke ELLE und die Hamburger Spezialitätenrösterei TORREFAKTUM laden schon bald gemeinsam zu besonderen Kaffee-Erlebnissen ein. Beide Unternehmen kreierten ein handverlesenes Sortiment mit vier geschmacklich unterschiedlichen Sorten, die schon bald als Blend in 500-Gramm-Packungen mit Aromaventil oder in nachhaltig produzierten Kapselpackungen mit je zehn Einheiten zu erwerben sind. Thies Borch-Madsen, Geschäftsführer von der Spezialitätenrösterei TORREFAKTUM, die unlängst vom Gourmet-Magazin FEINSCHMECKER zur besten Kaffee-Rösterei in Hamburg gekürt wurde: "ELLE steht weit über die Grenzen hinaus für Fashion, Beauty, Lifestyle und Travelling. Da liegt es nahe, ein Kaffeesortiment anzubieten, das dem Lifestylebewusstsein der ELLE Kundinnen entsprechen wird." Das sagt die Chefredaktion von ELLE: Wir füllen jeden Monat ganze Ausgaben von ELLE und ELLE DECORATION mit Selbst-, Qualitäts- und Stilbewusstsein. Weltoffen, neugierig und voller Liebe für alles Schöne. Denn bewusstes Genießen ist die schönste Art, das Leben zu feiern. Darum freuen wir uns über die Kooperation mit TORREFAKTUM, der Spezialitäten-Kaffeerösterei aus Hamburg". Noch im Juni 2024 starten die Online-Shops mit ELLE Kaffee für den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt. Dazu startet der Vertrieb auch in den Cafès von TORREFAKTUM. Der Packungsverkaufspreis aller Sorten liegt zwischen Euro 4,99 - Euro 11,99. https://torrefaktum.de

