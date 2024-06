Berlin. Im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz und Desinformation ist unabhängiger, objektiver Journalismus wichtiger denn je.

Im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz und Desinformation ist unabhängiger, objektiver Journalismus wichtiger denn je. Sagen, was wirklich ist - entlarven, was täuschen soll: der Auftrag an Journalistinnen und Journalisten ist klar. Um freie politische Meinungsbildung zu gewährleisten, braucht es valide Quellen, zuverlässige Informationen ohne publizistischen Aktivismus und Effekthascherei. Die Welt zeigen, wie sie ist, nicht wie man sie gerne hätte: Das ist WELT.

Ob von den Frontlinien der Ukraine, über den Krieg in Nahost, aus dem US-Wahlkampf oder von den Fanmeilen der EURO 2024: Vierzehn Stunden am Tag berichten die Reporterinnen und Reporter von WELT über das wichtigste Weltgeschehen - live aus aller Welt und Europas modernstem Nachrichtenstudio im Axel-Springer-Neubau in Berlin.

Die Begleitung und Einordnung politischer Großevents und Pressekonferenzen, WELT TALK und exklusive Interviews, Live-Duelle und politische Gesprächsformate wie das "Politikergrillen" ergänzen die politische Berichterstattung auf WELT.

Eine erweiterte Sportstrecke mit sechs Stunden Live-Sportberichterstattung am Sonntag schafft Ausgleich in Zeiten der Kriege und Krisen: Sport-Talk mit Highlights aus den internationalen Fußball-Ligen und namhaften Gästen, im Anschluss die jeweiligen Top-Spiele der Handball- und Basketball-Bundesliga in Live-Übertragung.

Während der EURO 2024 stoßen drei Legenden des deutschen Fußballs zur WELT-Redaktionsmannschaft: Thomas Helmer, Jimmy Hartwig und Jens Lehmann kommentieren Ergebnisse und Ereignisse des jeweiligen Spieltags direkt aus dem Berliner Studio. Zusätzlich gibt es täglich Analysen, Aktuelles und Liveschalten rund um die EURO 2024.

Als dritten Schwerpunkt setzt WELT auf hochqualitative Dokumentationen und Reportagen aus Einkauf und eigener Produktion - und bietet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern damit erstklassige, informative Unterhaltung.

Darunter in diesem Jahr: Die Reeperbahn-Dokumentation "Der Jahrhundert-Lude" über das Leben Klaus Barkowskys, besser bekannt als "schöner Klaus", oder die neue Staffel der Erfolgsreihe "Spacetime", in der Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter den Mysterien des Weltalls auf den Grund geht. "Rapa Nui - Geheimnisse der Osterinsel" nimmt sich der letzten großen Rätsel der Osterinsel an und die Doku-Reihe "Lost Places" die WELT-Zuschauerinnen und -Zuschauer mit an vergessene Orte der Erde.

Zu den Quoten:

Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 erzielt im bisherigen Jahresdurchschnitt einen Marktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (1.1.-2.6.24, Mo-So, 3-3 Uhr). Damit wird das deutlich überdurchschnittliche Marktanteilslevel seit 2022 kontinuierlich bestätigt. Das Interesse an der Nachrichtenberichterstattung bei WELT TV ist ungebrochen hoch: Die Livestrecke auf dem Nachrichtensender WELT werktags von 6-20 Uhr erreicht mit 1,5 Prozent Marktanteil (E 14-59) nicht nur stabile Werte zum Vorjahr, sondern liegt seit der Pandemie - also bereits das fünfte Jahr in Folge - auf einem überdurchschnittlichen Quoten-Niveau.

Die im Timeshift vermarkteten Dokumentationen und Reportagen am Abend erreichen ebenfalls seit Jahren verlässliche und somit planbare Marktanteile. In der Late Prime werden gemeinsam 1,7 Prozent Marktanteil generiert. Der Doku-Sender N24 Doku allein liegt mit 0,5 Prozent Marktanteil (E14-59) im Tagesdurchschnitt ebenfalls auf dem Rekord-Level des Vorjahres. WELT Gesamt ist weiterhin das Angebot mit der höchsten Netto-Reichweite beim Gesamtpublikum ab 3 Jahre innerhalb der dritten und folgenden Sendergeneration mit über 4,9 Millionen Sehern pro Tag im laufenden Jahr.

Quelle: AGF Videoforschung / AGF SCOPE 1.5 / Marktstandard: Bewegtbild / Auswertungstyp TV-Zeitintervall, Konvention / Daten z.T. vorläufig

Pressekontakt: Judith Roth Director Communications WELT-Gruppe +49 (0) 30 2591 77608 judith.roth@axelspringer.com Moritz Schudnagies Communications Manager WELT-Gruppe +49 (0) 151 1685 1159 moritz.schudnagies@axelspringer.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: WELT Nachrichtensender