Das Leben in Deutschland ist für viele Investoren längst nicht mehr so attraktiv, wie es einst war. Schuld daran sind vor allem die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umstände - ein Grund für viele, sich nach einer Alternative umzusehen. Ein Land, das dabei mehr und mehr an Attraktivität gewinnt, ist Nordzypern. Doch was macht Nordzypern zu einer solch attraktiven Investitionsmöglichkeit?

Bei der Europawahl hat die deutsche Bevölkerung deutlich gemacht, dass sie mit der aktuellen Politik unzufrieden ist. Das umfasst verschiedene Gründe - besonders schwerwiegend ist für die meisten jedoch, dass sie die Hoffnung auf Veränderungen verloren haben. Deshalb schauen sich immer mehr deutsche Auswanderer und Investoren auch außerhalb des Landes oder sogar außerhalb der EU nach einer Alternative um. Dabei erhoffen sie sich eine bessere Lebensqualität, bessere Zukunftsaussichten und vor allem bessere Möglichkeiten, finanziell erfolgreich zu sein. "In Deutschland wird es immer schwerer, mit ehrlicher Arbeit gutes Geld zu verdienen. Von jedem Gewinn müssen große Teile wieder abgetreten werden - das frustriert natürlich und reduziert die Motivation, sich richtig reinzuhängen. Gleichzeitig entwickelt sich die Politik in eine Richtung, die vielen Menschen Kopfschmerzen bereitet. Die Vergangenheit zeigt aber, dass sich die verschiedenen Parteien hier nicht viel schenken - es fehlen also echte Alternativen", bestätigt Berater Oktay Cömertler.

"Ganz anders sieht es in Nordzypern aus: Dieser gehört nicht zur EU. Dadurch ergeben sich teilweise drastische Unterschiede zu Ländern, in denen das EU-Recht gilt - Unterschiede, die Politik-müde Menschen häufig besonders zu schätzen wissen", erläutert der Berater für Immobilien aus Nordzypern weiter. Als einer, der selbst vor einigen Jahren nach Nordzypern ausgewandert ist, weiß Oktay Cömertler genau, welche Herausforderungen sich gerade zu Beginn ergeben. Deshalb umfasst sein Angebot die Unterstützung während der Auswanderung, insbesondere die Suche nach einer passenden Immobilie. Gleichzeitig vermittelt er Investoren interessante Immobilien aus Nordzypern, die hohe Renditemöglichkeiten versprechen. Seine Beratung richtet sich dabei ganz nach den Bedürfnissen seiner Kunden: Während für eine Familie, die zukünftig auf Nordzypern leben möchte, die Nachbarschaft, naheliegende Schulen und Einkaufsmöglichkeiten interessant sind, schauen Investoren mehr auf die potenzielle Wertentwicklung. In jedem Fall ist Oktay Cömertler als Nordzypern-Experte ein guter Ansprechpartner.

Deshalb sind viele Deutsche von ihren Lebensumständen und der Politik frustriert

Die aktuelle Politik in Deutschland ist für viele Menschen ein Grund, um ernsthaft über eine Auswanderung nachzudenken. Äußerst besorgniserregend ist das marode Gesundheits- und Rentensystem, das auf wackligen Füßen steht. Nur durch Zuschüsse in Milliardenhöhe durch die Regierung können die Sozialleistungen überhaupt noch aufrechterhalten werden. Doch die Frage ist: wie lange noch? Schließlich wird die Bevölkerung immer älter, was die Kosten für die Kranken- und Rentenkasse weiter hochtreibt.

Auch die Migrationspolitik ist vielen Deutschen ein Dorn im Auge, weil sie mit weiteren hohen Kosten für den Bund verbunden ist - Geld, das an anderen Stellen eingespart werden muss. Angesichts dieser drohenden Probleme ist es einigen Menschen unverständlich, warum viel Energie in die Gender-Politik gesteckt wird, während gleichzeitig Millionen Menschen in Deutschland von Armut bedroht sind. Statt zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, beschäftigen sich die Politiker derzeit mit Themen wie der Bargeldabschaffung oder dem digitalen Euro - Themen, in denen viele Deutsche ein Kontrollinstrument für die Regierung sehen.

Erschwerend hinzu kommt der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Dies führt zunehmend zu Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung und treibt Auswanderungspläne in ein Land außerhalb der EU weiter voran.

Diese Anreize bietet das Leben auf Nordzypern

Nordzypern wird von zahlreichen Auswanderern und Investoren längst nicht mehr als Geheimtipp, sondern tatsächlich als attraktivste Alternative betrachtet. Dabei überzeugt das Land auf ganzer Linie: Neben einer hohen Lebensqualität besticht auch die atemberaubende Naturlandschaft. Besonders für Investoren interessant sind die unzähligen finanziellen Freiheiten - kombiniert mit niedrigen Immobilienpreisen eine echte Alternative. "Während man in Deutschland mittlerweile ein ausgefeiltes Steuerkonzept mit wenig Spielraum für Innovationen benötigt, um überhaupt erfolgreich wirtschaften zu können, profitieren Auswanderer und Investoren in Nordzypern außerdem von unternehmerfreundlichen Steuergesetzen", erklärt Oktay Cömertler. Anders als in Deutschland, wo Unternehmer alle Einkünfte versteuern müssen, ergibt sich in Nordzypern nämlich ein deutlich größerer Handlungsspielraum. So lassen sich die eigenen Finanzen außerhalb der EU tatsächlich oft sehr viel flexibler gestalten.

Und auch außerhalb der finanziellen Möglichkeiten überzeugt Nordzypern mit einem stabilen Gesundheits- und Rentensystem, das eine gute Versorgung verspricht. Auch das Bildungssystem ist von hohen Standards geprägt. Hinzu kommt eine allgemein hohe Lebensqualität auf Nordzypern, die auf viele Sonnenstunden und ein ausgesprochen mildes Klima zurückzuführen ist. "Die Natur und das entspanntere Leben in Nordzypern tragen maßgeblich zu einer höheren Lebensqualität bei. Aus Beratersicht kann ich außerdem nur von den freien Grundstücken, der hohen Bauqualität und den niedrigen Einstiegspreisen schwärmen - das macht Nordzypern nicht nur für Auswanderungswillige zu einer attraktiven neuen Heimat, sondern bietet Investoren eine lukrative Chance für den Vermögensaufbau", betont Oktay Cömertler abschließend.

