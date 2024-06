Hamburg. Pringles launcht zum Fußballevent des Jahres eine Limited Edition und startet eine digitale Echtzeit-Fanvertising-Kampagne.

Pringles launcht zum Fußballevent des Jahres eine Limited Edition und startet eine digitale Echtzeit-Fanvertising-Kampagne. Über QR-Codes auf deutschlandweit rund 1.500 digitalen Werbeflächen sowie via Social Media gelangen Fans auf die Seite flipflag.live. Hier können sie für insgesamt sieben Vorrundenspiele abstimmen, welche Flagge dann auf den von Pringles gebuchten Digitalwerbeflächen zu sehen sein soll. Und man kann seine Stimme sogar verzehnfachen. Dafür gibt man einen der Codes ein, die auf den Unterseiten der Pringles Limited-Edition-Dosen mit unterschiedlichen Länderflaggen von teilnehmenden Mannschaften zu finden sind. So zeigt Pringles in Echtzeit, welches Team beim jeweiligen Spiel den größten Zuspruch hat, und heizt das Turnierfeeling zusätzlich an.

Die neue Pringles Kampagne funktioniert nicht nur direkt auf Deutschlands Straßen, sondern wird auch von bekannten Influencern unterstützt: Conan Furlong, Liam Carpenter und Maury Licco sorgen via Instagram und TikTok dafür, dass ihre Communitys die Abstimmungsmöglichkeiten nutzen und beim Flaggen-Contest mitmachen.

Insgesamt glauben die Deutschen, die sich ein paar Tage vor Anpfiff des ersten Spiels zu einer Gewinner-Prognose imstande sehen, fest an ihre Nationalmannschaft: laut einer repräsentativen Umfrage von Pringles und dem Umfrageinstitut YouGov denken 46% der Auskunftgeber, dass Deutschland das Turnier im eigenen Land gewinnen wird, mit weitem Abstand vor Frankreich (18%) und England (9%).* Da liegt es nahe, auch auf den #PringlesFlipFlag Werbeflächen ein sichtbares Zeichen zu setzen.

Partner der #PringlesFlipFlag-Aktion ist REWE. Die Pringles Dosen in der Limited Edition mit den Geschmacksrichtungen Original sowie Sour Cream sind ab sofort überall erhältlich, wo es Pringles gibt.

Andreas Billker, Senior Market Activation Manager Pringles DACH, ist überzeugt: "Mit dieser einmaligen, deutschlandweiten Aktion heißen wir von Pringles alle Fans willkommen und wünschen ihnen viel Spaß, denn Pringles steht für unerwarteten fun. Dafür interagieren wir regelmäßig mit unseren Konsument*innen auf spielerische Art und lassen dieses Mal Fußballfans für ihre jeweilige Lieblingsmannschaft voten, damit deren Nationalflagge deutschlandweit zu sehen ist."

* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH für Pringles, an der 2051 Personen zwischen dem 05. und 06.06.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die hier dargestellten Ergebnisse filtern die "Weiß nicht / Keine Angabe"-Nennungen heraus. N=1.173.

Pressekontakt: Achtung! Brand Relations GmbH Straßenbahnring 3 20251 Hamburg Tel: +49 40-450210-0 E-Mail: brandrelations@achtung.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Pringles