Zug. Die PLAN-B NET ZERO-Gruppe erweitert ihren Beirat um starke KI-Kompetenz. Dr.

Die PLAN-B NET ZERO-Gruppe erweitert ihren Beirat um starke KI-Kompetenz. Dr. Sylke Piéch, ihres Zeichens renommierte Expertin, Referentin und Autorin für KI & Leadership, unterstützt ab sofort die strategische Ausrichtung des jungen GreenTech-Unternehmens. Nach dem neuen CTO Steven Rohner ein weiterer Neuzugang innerhalb kürzester Zeit - so möchte die PLAN-B NET ZERO-Gruppe den Einsatz von KI in den verschiedensten Bereichen von der Produktentwicklung bis zur Stakeholder-Kommunikation weiter forcieren und das Wachstum nachhaltig vorantreiben.

Weitreichende Leadership-Erfahrungen: Stärkung der Digital- und Führungskompetenz

Das Wachstumsfeld Künstliche Intelligenz begleitet die Expertin schon viele Jahre. Aktuell leitet Dr. Sylke Piéch die Akademie für Leadership und Digitaltransfer und ist Bereichsverantwortliche für KI & Leadership am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Direktorin des Instituts für Leadership & Human Resources Management an der Internationalen Akademie Berlin bringt sie umfassendes Wissen in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Digital Leadership, Mensch-Maschine-Kollaboration, Digitale Ethik und Talentmanagement mit.

"Dr. Sylke Piéch in unserem Beirat begrüßen zu können, ist ein bedeutender Schritt für PLAN-B NET ZERO. Ihre Expertise wird uns dabei helfen, den Einsatz von KI bei uns enorm voranzutreiben und innovative Lösungen für die Herausforderungen der Energiebranche zu entwickeln," so Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy der PLAN-B NET ZERO-Gruppe.

"Gemeinsam viel bewegen" - Fokus auf Wachstum, KI und Digitalisierung

Mit Dr. Piéchs Unterstützung plant PLAN-B NET ZERO, seine Vorreiterrolle im Bereich GreenTech weiter auszubauen. Gerade werden dafür mit Unterstützung von Dr. Sylke Piéch mehrere Pilotprojekte initiiert.

"Ich freue mich sehr darauf, als Beirätin bei PLAN-B NET ZERO mitzuwirken und meine Erfahrungen, mein Wissen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Digital Leadership einzubringen. Die Kombination aus technologischer Innovation und nachhaltigem Energiekonzept bietet aus meiner Sicht großes Potenzial für die Zukunft. Und deshalb sind wir in den Visionen von PLAN-B NET ZERO schnell übereingekommen. Der Energiesektor braucht mehr Mut für neue, intelligente Technologien und ich bin davon überzeugt, dass wir hier gemeinsam viel bewegen können - auch und besonders in punkto Nachhaltigkeit und Umweltschutz", so Dr. Sylke Piéch über ihre neue Tätigkeit und ihre Mission.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Pressekontakt: Name: Maximilian Koch E-Mail: presse@planbnetzero.com Telefonnummer: +49 176 219 488 27

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: PLAN-B NET ZERO