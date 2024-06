Mainz. Wiederaufbaukonferenz in Berlin, Friedenskonferenz in der Schweiz und überall auch die Bitte um Waffen: Der ukrainische Präsident Selenskyj reist durch Europa – und das ist gespalten. Die Gemeinschaft seiner größten Unterstützer ist nach der Europawahl so mit sich selbst beschäftigt wie lange nicht. “Europa hat gewählt – Kiews Schicksal ungewiss?“ ist am Donnerstag, 13. Juni 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei “maybrit illner“ im ZDF.

Die Erfolge von Rechten und Populisten schwächen die Solidarität mit der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron ruft Neuwahlen aus. Friedenskanzler Olaf Scholz wird an der Wahlurne abgestraft. Ist Russland einer der Gewinner dieser Europawahl? Bröckelt die Unterstützung für die Ukraine? Gibt Europa viel Geld aus, das der Ukraine wenig hilft?

Bei Maybrit Illner diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali, der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger und die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

