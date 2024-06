Kaiserslautern. Studieren ja, aber welches Fach? Ist ein Studium überhaupt etwas für mich? Welche Karrierechancen bietet mir ein Studium? Was kann ich an der RPTU studieren? Antworten auf diese und weitere Fragen liefern der Studieninfotag an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU): Er findet am Dienstag, den 18. Juni, in Landau und am Dienstag, den 25. Juni, in Kaiserslautern statt. Bei Vorträgen und Mitmachangeboten erhalten Studieninteressierte Einblick in das Studienangebot und können zudem in den Forschungs- und Studienalltag an der RPTU hineinschnuppern.

Die RPTU bietet ein vielseitiges Studienangebot aus Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten. Beim Studieninfotag erhalten Interessierte an beiden Standorten aus erster Hand Informationen zu den Studiengängen sowie zu allen Themen rund um das Studium.

An beiden Tagen bzw. Standorten werden in einzelnen Vorträgen vormittags die Studiengänge vorgestellt. Parallel dazu vermittelt ein Vortragsblock "Rund ums Studium" alles Wissenswerte zu Studienstart, Studienwahl und Studienalltag. Ebenso stehen hierbei die Angebote rund um Sport, Gesundheit und Wohlbefinden an der RPTU im Mittelpunkt.

Das Team der Studienberatung ist beide Tage hindurch präsent und freut sich auf Fragen. Ein Markt der Möglichkeiten wartet jeweils auf die Besucherinnen und Besucher mit Workshops und Infoständen. Bei Campus- und Labor-Führungen erhalten Teilnehmende Einblicke in die Forschung und ins Unileben.

Opening mit Gastmoderatoren

Das Opening zum Studieninfotag in Landau - 18. Juni, 8:45 Uhr im Audimax - moderiert Felicitas Heyne, die an der RPTU in Landau Psychologie studiert hat. Heute ist sie als systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin sowie Buchautorin aktiv und somit ein gutes Beispiel, welche Perspektiven ein Psychologiestudium eröffnet.

Das Opening zum Studiengang in Kaiserslautern - 25. Juni, 8:45 Uhr im Audimax - moderiert Lutz Eichholz, der an der RPTU in Kaiserslautern Raumplanung studiert hat. Er ist heute als Smart City Engineer am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern tätig. Privat hat er sich dem Extrem-Einradfahren verschrieben, ist mehrfacher Einrad-Weltmeister und mit zahlreichen Einträgen im Guinness-Buch der Rekorde vertreten.

Gewinnspiel mit Stempelpass

An beiden Tagen sind auch die Teams von Unisport, Unifit und CampusPlus präsent und stellen ihre Angebote rund um die physische und physische Gesundheit vor. Auch für das leibliche Wohl ist jeweils gesorgt. Für Lehrkräfte und Eltern wird es ein Café geben.

Darüber hinaus können Interessierte an einem Gewinnspiel teilnehmen. Hierfür gilt es, in einem Bonuspass möglichst viele Stempeleinträge zu sammeln. Stempeleinträge gibt es nach Teilnahme an einer Veranstaltung, wie etwa einem Vortrag oder einer Laborführung. Erfolgreiche Sammlerinnen und Sammler bekommen Goodie-Bags mit RPTU-Artikeln wie Sonnenbrillen oder nachhaltige Trinkhalme.

Weitere Informationen und das Programm sind einsehbar unter:

rptu.de/s/studieninfotag

Ebenso sind alle Details in der Web-App "Studieninfotag RPTU" zugänglich:

studieninfotag-rptu.lineupr.com/studieninfotag-rptu-landau-2024 (für Landau)

studieninfotag-rptu.lineupr.com/studieninfotag-rptu-kaiserslautern-2024 (für Kaiserslautern)

Pressekontakt: Christoph Richter 0631 205-2049 presse@rptu.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)