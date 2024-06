Unterföhring. Unterföhring, 12. Juni 2024 - Die US Open, das dritte Major des Jahres steht an! Austragungsort ist in diesem Jahr der berühmte Pinehurst No.

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 30 Stunden live vom dritten Major des Jahres

Drei deutschsprachige Teilnehmer mit Jäger, Straka und Kaymer, der vor zehn Jahren an Ort und Stelle die US Open gewann

Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Florian Bauer kommentieren das Turniergeschehen

Unterföhring, 12. Juni 2024 - Die US Open, das dritte Major des Jahres steht an! Austragungsort ist in diesem Jahr der berühmte Pinehurst No. 2 in North Carolina - einer der weltweit bekanntesten Golfplätze - den insbesondere Martin Kaymer mit äußerst positiven Erinnerungen verbindet. 2014 fuhr Kaymer mit sagenhaften acht Schlägen Vorsprung hier seinen zweiten Major-Sieg ein.

Der mittlerweile 39-Jährige, der grundsätzlich in der LIV Golf League spielt, ist als ehemaliger Sieger ebenfalls qualifiziert und gehört zu den drei deutschsprachigen Teilnehmern - neben ihm gehen noch Stephan Jäger und der Österreicher Sepp Straka an den Start, der nach zuletzt starker Leistung beim Memorial Tournament zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Als Titelanwärter gelten derweil jedoch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler sowie Rory McIlroy und Xander Schauffele. Dank einer Ausnahmegenehmigung ist auch Tiger Woods dabei, der sich erstmals seit knapp 30 Jahren nicht automatisch für ein Major-Turnier qualifizierte.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom 1000. Turnier der USGA-Geschichte live und exklusiv berichten.

Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Florian Bauer kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Um schon jetzt auf das Major entsprechend einzustimmen, sind auf Sky Sport Golf zahlreiche Filme (u. a. die Official Films 1999 & 2014), Dokumentationen ("In Bloom: The Justin Rose Story 2013" & "Fitzpatrick: The Boss Of Brookline 2022") sowie vergangene Finaltage zu sehen.

Auf Deutschlands Golfsender Nummer eins Sky Sport Golf sehen Fans auch in diesem Jahr alle wichtigen Turniere und insgesamt über 2000 Stunden Weltklasse-Golf live.

Die US Open live bei Sky Sport:

Donnerstag:

18:00 Uhr: US Open - 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

18:00 Uhr: US Open - 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

18:00 Uhr: US Open - 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

17:00 Uhr: US Open - 4. Tag auf Sky Sport Golf

