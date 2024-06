London. Mit gleich drei unschlagbaren Angeboten lässt Nothing Technik-Herzen höherschlagen:

Mit gleich drei unschlagbaren Angeboten lässt Nothing Technik-Herzen höherschlagen:

Exklusiv bei Saturn und MediaMarkt in Deutschland erhalten Käufer eines Nothing Phone (2a) einen Nothing Charger im Wert von 35 Euro im Rahmen der EM Promo gratis dazu. Superschnelles und zuverlässiges Laden dank 45-W-Schnellladefunktion mit PD3.0. Der ideale Begleiter für das Nothing Phone (2a), das mit bekanntem Glyph-Design und leistungsstarken Features begeistert.

Schnell sein heißt es auch für Audiofans: Bis 7. Juli sind die Nothing Ear mit erstklassigem Sound für nur 129,00 Euro statt 149,00 Euro erhältlich. Die ultimativen täglichen Audio-Begleiter Nothing Ear (a) gibt es sogar schon für 89,00 Euro statt 99,00 Euro. Erhältlich auf nothing.tech und Amazon sowie bei Media Markt und Saturn in Deutschland.

Kund:innen in Österreich erwartet noch ein weiteres Angebot: Nothing Ear und Nothing Ear (a) werden zum Preis von 109,00 Euro bzw. 79,00 Euro bei Media Markt Österreich erhältlich sein.

Für den Hingucker der Saison sorgt das Nothing Phone (2a) Special Edition. Durch die Reduktion auf die Primärfarben unterstreicht die Special Edition die Designsprache von Nothing und betont den Ansatz, Dinge auf ihre grundlegendste, aber schöne Form zu reduzieren. Die limitierte Edition ist seit 29. Mai auf nothing.tech in Deutschland und Österreich und seit dieser Woche auch bei MediaMarkt und Saturn in Deutschland erhältlich.

Weitere Informationen zum Nothing Phone (2a), Ear und Ear (a) sowie der Special Edition stehen auf nothing.tech zur Verfügung.

