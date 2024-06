Bochum. In ausgewählten UCI Kinos können Fußballfans die Europameisterschaft live erleben und zunächst die Spiele der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase ab dem 14. Juni verfolgen. Die Spiele werden kostenfrei auf der großen Kinoleinwand live übertragen und können mit bester Sicht von allen Plätzen in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit Freunden und Familie genossen werden. Besonders für Familien bietet der Kinosaal eine wetterfeste und entspannte Alternative im komfortablen Kinosessel. Verpflegung mit Nachos, Popcorn und Erfrischungsgetränken gibt es an den Erfrischungstheken.

Diese Spiele werden zunächst übertragen:

14. Juni 2024, 21:00 Uhr: Deutschland vs. Schottland

19. Juni 2024, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Ungarn

23. Juni 2024, 21:00 Uhr: Deutschland vs. Schweiz

Der Eintritt ist frei, vorab müssen Freitickets online unter uci-kinowelt.de oder im Kino gebucht werden. Fußball familienfreundlich im Kino erleben - diese UCI Kinos sind dabei:

Ruhr Park (Bochum), Dessau, Elbe Park Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Flensburg, Mundsburg (Hamburg), Othmarschen Park (Hamburg), Kaiserslautern, Nordhorn, Potsdam und Wilhelmshaven.

Pressekontakt: Nadine Breuer breuer.n@uci-kinowelt.de 0234-93719-75

