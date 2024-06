Rheine. Innovative Hygiene-Technologie, optimierte Passform und neue Designs: Die Periodenunterwäsche-Kollektion vom Marktführer[1] NUR DIE gibt jetzt noch mehr Frauen Sicherheit und Wohlgefühl

Top-Werte für NUR DIE: Die Tage vieler Frauen sind unbeschwerter, seitdem sie ALLES GEREGELT in ihrem Leben haben. Die waschbare Periodenunterwäsche von NUR DIE aus atmungsaktiver Bio-Baumwolle gibt ihnen Schutz, Sicherheit und ein gutes Gefühl. Die 2022 mit großem Erfolg lancierte ALLES GEREGELT-Periodenunterwäsche spiegelt den Wunsch vieler Frauen nach einer sicheren, körper- und umweltfreundlicheren Alternative zu den üblichen Einwegprodukten. Heute empfehlen 9 von 10 Konsumentinnen die stylischen Slips and Panties weiter[2] - und NUR DIE hat die höchste Markenbekanntheit[3] in der Kategorie Periodenunterwäsche erlangt.

NR. 1 in Periodenwäsche und Nr. 1 Marke bei Frauen[4]

Eine aktuelle Befragung[5] zeigt: Das Thema Periode ist nach wie vor mit Tabus belegt. Viele Frauen empfinden ihre Menstruation als unangenehm, belastend, nervig und schmerzhaft. Doch längst nicht allen fällt es leicht, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Damit die Tage unbeschwerter werden, stehen innovative Lösungen hoch im Kurs: Ein echter Gamechanger ist Periodenunterwäsche. Mehr als 80 % der Frauen kaufen sie und interessieren sich dafür[6]. Das Schutz-, Sicherheits- und Komfortbedürfnis in dieser Kategorie ist extrem hoch. Viele vertrauen da auf die Erfahrung, Expertise und Qualität von NUR DIE. Sie schätzen den sicheren Schutz, das natürliche Gefühl, die Reduzierung von Müll und langfristige Kostenersparnis von ALLES GEREGELT.

NUR DIE macht sich seit über 60 Jahren stark dafür, dass sich jede Frau wohl in ihrer Haut fühlt. Die Brand führt ständig unabhängige Tests und Befragungen durch, um Kundinnenwünsche und -bedürfnisse umzusetzen und die besten Produkte zu einem guten Preisleistungsverhältnis anzubieten: Verbesserte Passformen, die innovative Mehrlagentechnologie und neue, stylische Designs machen die Periodenunterwäsche von NUR DIE jetzt noch komfortabler und attraktiver.

Noch bequemer: Die neuen Passformen

Flexiblere Bündchen, verbesserte Nähte sowie höhere Schnittführungen an Hüfte und Rückseite erhöhen den Tragekomfort der neuen Slips und Panties aus OCS zertifizierter Bio-Baumwolle. Sie passen sich dem Körper an wie die Lieblingsunterwäsche, ohne aufzutragen, zu rascheln oder zu verrutschen. Nichts zwickt oder engt ein.

Neue Styles

Neben klassisch-schlichten Slips und Panties mit dem ikonischen NUR DIE-Logobündchen sorgen zwei neue Styles für ein modisches Upgrade in der Wäscheschublade: Die Slips mit feinem Punkte- oder Mesh-Design sind fast zu schön, um sie nur an bestimmten Tagen zu tragen. Alle Styles sind auch in Größe XS erhältlich.

Dünneres Schrittfutter bei gleichbleibendem Schutz

Mit der neuen Mehrlagentechnologie ist die Periodenunterwäsche von NUR DIE im Schritt noch flacher und optisch kaum von normaler Wäsche zu unterscheiden. Die Slips und Panties wurden für die Menstruationsstärken "mittelstark" bzw. "extrastark" entwickelt: Die obere Lage mit speziellem Baumwoll-Mesh leitet das Blut vom Körper weg. Die mittlere Lage besteht aus einer super aufnahmestarken Frotteeschicht, die bei den "extrastarken"-Modellen doppelt liegt. Sie schließt die Flüssigkeit im Inneren ein. Die untere Lage verhindert das Auslaufen und das Außen-Material neutralisiert Gerüche.

Bis zu 12 Stunden Auslaufschutz - auch nach 100 Wäschen

Die Wäsche für die mittelstarken Tage nimmt in etwa das Volumen von zwei Tampons[7] auf. Die Slips und Panties für die extrastarken Tage ersetzen etwa drei Tampons. In einer Studie hat das renommierte Hohenstein Institut die Aufnahmestabilität und den Auslaufschutz von ALLES GEREGELT analysiert und bestätigt: Beide Varianten haben eine deutlich höhere Aufnahmefähigkeit als viele stationär verfügbare Wettbewerbsprodukte und halten auch nach 100 Wäschen noch, was sie versprechen.

Die ultra-bequemen Perioden-Slips und -Panties sind echte Caretaker, die unauffällig in Aktion treten, wenn sie gebraucht werden und das zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Sie können allein, in Kombination oder abwechselnd mit herkömmlichen Hygiene-Artikeln getragen werden und damit viele Einwegprodukte ersetzen. Ein gutes Gefühl, dass ALLES GEREGELT ist.

Slips und Panties mit NUR DIE Bündchenlogo in "mittelstark" und extrastark":

In den Größen XS (32-24), S (36-38), M (40-42), L (44-46) und XL (48-50) für 17,99 EUR (UVP) und 19,99 EUR (UVP) in der extrastarken Variante.

Slips "Fashion Dots" und "Feminin Mesh" in "mittelstark":

In den Größen XS (32-24) S (36-38), M (40-42), L (44-46) und XL (48-50) für 17,99 EUR Euro (UVP)

Erhältlich ist die Periodenunterwäsche von NUR DIE bei Rossmann, im Onlineshop nurdie.de und über amazon.com.

Für Verbraucherinnen, die neu im Periodenwäsche-Game sind, gibt es Probierpacks von Slip oder Panty mit je einem Set aus mittelstarker und extrastarker Variante für 30,59 EUR (UVP) - exklusiv unter nurdie.de.

