London. Ginlong (Solis) Technologies, der weltweit drittgrößte Hersteller von PV-Wechselrichtern, präsentiert in diesem Monat seine hochmodernen Speicher- und Wechselrichterlösungen auf der SNEC und der Intersolar Europe - zwei der weltweit führenden Messen für die Solarindustrie. Die SNEC, die vom 13. bis 15. Juni stattfindet, und die Intersolar, die vom 19. bis 21. Juni abgehalten wird, bieten Solis eine globale Plattform, um seine erstklassigen Lösungen für alle Szenarien vorzustellen, die für private, gewerbliche, industrielle (I&H) sowie Energieversorgungs-Solaranwendungen geeignet sind. Das Solis-Team ist auf der SNEC an Stand 5.1H - E680 und auf der Intersolar an Stand B3.430 zu finden.

Ginlong (Solis) Technologies, der weltweit drittgrößte Hersteller von PV-Wechselrichtern, präsentiert in diesem Monat seine hochmodernen Speicher- und Wechselrichterlösungen auf der SNEC und der Intersolar Europe - zwei der weltweit führenden Messen für die Solarindustrie. Die SNEC, die vom 13. bis 15. Juni stattfindet, und die Intersolar, die vom 19. bis 21. Juni abgehalten wird, bieten Solis eine globale Plattform, um seine erstklassigen Lösungen für alle Szenarien vorzustellen, die für private, gewerbliche, industrielle (I&H) sowie Energieversorgungs-Solaranwendungen geeignet sind. Das Solis-Team ist auf der SNEC an Stand 5.1H - E680 und auf der Intersolar an Stand B3.430 zu finden.

Nahtlose Integration, erweiterte Funktionalitäten und maßgeschneiderte regionale Angebote

Auf beiden Messen wird Solis den S6-GR1P(0.8)K-UM vorstellen, einen kompakten Balkonwechselrichter. Wir sind uns sicher, dass diese Lösung auf der Intersolar mit Sicherheit großen Anklang finden wird, denn sie wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt. Der nur 2,9 kg schwere Wechselrichter ist so kompakt wie ein Buch und verfügt über integrierte Bluetooth- und WiFi-Kommunikationsmodule für die Fernüberwachung und intelligente Steuerung. Mit einem Niederspannungsstart, einem breiten MPPT-Spannungsbereich und einem Eingangsstrom von 16 A eignet er sich für verschiedene PV-Modulkonfigurationen und Anwendungen, einschließlich Balkone, Terrassen, Garagen und Außenprojekte, und bietet eine benutzerfreundliche Lösung für ein nachhaltiges Leben.

Hochmoderne Lösungen zur Energiespeicherung

Als Vorreiter des Wandels auf dem Energiespeichermarkt wird die neueste Reihe von Hybrid-Wechselrichtern von Solis für Aufsehen sorgen. Diese dreiphasigen Wechselrichter reichen von 8 bis 50 kW. Sowohl auf der SNEC als auch auf der Intersolar können Besucher die Wechselrichter S6-EH3P(8-15)K-L, S6-EH3P(12-20)K-H sowie den leistungsstarken S6-EH3P(30-50)K-H aus erster Hand sehen. Diese Wechselrichter sind mit Batteriemodellen von Marken wie BYD, LG Energy Solution, Dyness und Pylon Tech kompatibel und bieten somit Flexibilität bei der Systemauswahl. Die 8-15kW- und 12-20kW-Wechselrichter unterstützen einen maximalen Eingangsstrom von 20A, ideal für Hochleistungs-PV-Module und gewährleisten eine stabile Stromversorgung auch bei schwachen Netzen oder Generatoren. Der S6-EH3P(30-50)K-H verfügt über eine natürliche Konvektionskühlung, die externe Lüfter überflüssig macht, und einen integrierten Störlichtbogenunterbrecher (AFCI) für erhöhte Sicherheit.

Maximierung der Erträge und Reduzierung der LCOE (Levelized Cost of Energy)

Ein weiteres Highlight sind die Lösungen für Utility-Scale-Projekte. Der für europäische Projekte entworfene Solis-(215-255)K-EHV-5G wird auf der Intersolar ausgestellt, der leistungsstarke S6-GU350K-EHV auf der SNEC. Beide maximieren die Erträge von PV-Kraftwerken mit Hochleistungsmodulen, einschließlich bifacialer Module, mit einem sicherungslosen Design und Schutzart IP66. Die 255k-Lösung verfügt über ein 14 MPPT/12 MPPT-Design, einen maximalen Wirkungsgrad von 99 % und unterstützt ein DC/AC-Verhältnis von 200 %. Der 350k bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %, 12/16 MPPTs, 32 Eingänge, einen Stringstrom von 20 A und unterstützt ein DC/AC-Verhältnis von 150 %. Dank ihrer robusten Bauweise eignen sich beide Wechselrichter ideal für die anspruchsvollen Umgebungen, die bei Großprojekten auf der ganzen Welt häufig anzutreffen sind.

Unübertroffener Service und Support

Yiming Wang, Präsident von Solis, erklärt: "Unsere Teilnahme an der SNEC Shanghai und der Intersolar Europe unterstreicht unser unermüdliches Engagement für bahnbrechende Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Veranstaltungen sind wichtig, um mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten, unsere neuesten technologischen Entwicklungen vorzustellen und unsere Vision für eine nachhaltige Zukunft zu teilen. Wir sind sehr froh darüber, dass wir zeigen können, wie wir die globale Energiewende vorantreiben. Wir freuen uns besonders darauf, unseren neuesten Balkonwechselrichter auszustellen - er ist das perfekte Beispiel dafür, wie wir die Anforderungen des Marktes ernst genommen und mit einer idealen Lösung darauf reagiert haben."

"Wir werden auf beiden Messen mit einem unglaublich vielfältigen und talentierten Team vertreten sein. Auf der Intersolar werden wir mit einem kompletten Team vor Ort sein, das mehr als 15 Sprachen spricht, so dass die Besucher garantiert mit jemandem in ihrer Sprache sprechen können. In diesem Jahr stellen wir nicht nur unsere Technologie vor, sondern legen auch ein besonderes Augenmerk auf unser hervorragendes Angebot an technischem Service und Support. Mit Niederlassungen und Servicezentren auf der ganzen Welt können wir unseren Kunden eine problemlose Unterstützung durch lokale Experten bieten - ob online oder per Telefon. Dieser Kundenservice hebt uns von anderen ab, und wir sind stolz darauf, ihn zusammen mit unseren hochmodernen Produkten zu präsentieren.

ENDE

Europäische Medienanfragen

Claire Gardner (claire@solisinverters.com)

Ginlong (Solis) Technologies (Stock Code: 300763. SZ) wurde 2005 gegründet und ist einer der erfahrensten und größten Hersteller von PV-Stringwechselrichtern. Das Portfolio des Unternehmens, das unter der Marke Solis präsentiert wird, nutzt innovative String-Wechselrichtertechnologie und bietet erstklassige Zuverlässigkeit, die durch die strengsten internationalen Zertifizierungen bestätigt wurde. Ginlong verfügt über eine globale Lieferkette, erstklassige Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten und optimiert seine Wechselrichter für jeden regionalen Markt, indem es seine Kunden mit einem Team lokaler Experten betreut und unterstützt, siehe: Solis - Globaler Hersteller von Solar- und Energiespeicherlösungen

Anmerkungen der Redaktion

Für weitere Produktinformationen sprechen Sie uns bitte auf der Messe an oder besuchen Sie uns: Solar-Wechselrichter | String-Wechselrichter | Energiespeicher-Wechselrichter - Solis.

Pressekontakt: Claire Gardner claire@solisinverters.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Solis