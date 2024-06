Bochum. Viele Menschen wünschen sich einen schlankeren, gesünderen und fitteren Körper - neben dem anspruchsvollen Job und der Familie bleibt ihnen jedoch kaum Zeit, sich um Sport und Ernährung zu kümmern. Dabei lässt sich eine gesunde Lebensweise nach und nach in die Alltagsroutinen integrieren, sodass sich Abnehmerfolge und ein gesteigertes Wohlbefinden von ganz allein einstellen. Wie das funktioniert, zeigt Daniel van den Boom in seinem Online-Coaching - und das mit nachhaltigem Erfolg: Welche Erfahrungen seine Kundin Petra mit seinem Online-Coaching gemacht hat und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat, erfahren Sie hier.

Das Abnehmen ist ein Thema, das viele Menschen ihr Leben lang begleitet: Immer wieder neue Diäten, gute Vorsätze und der Glaube daran, es selbst zu schaffen, prägen ihren Alltag. Erfolg und Rückschlag wechseln einander ab, denn der allseits bekannte Jo-Jo-Effekt weiß nachhaltige Ergebnisse zu verhindern. Was bleibt, sind Unwohlsein, Frust und die Frage, warum die meisten Methoden zur Gewichtsreduktion nur schlecht oder eben nicht dauerhaft funktionieren. "Wer die Kilos purzeln lassen möchte, muss das Thema Abnehmen als solches zunächst einmal für sich abhaken. Das klingt paradox, aber bei der Gewichtsreduktion geht es tatsächlich um ganz andere Dinge", verrät Daniel van den Boom.

"Im Zentrum steht ein Prozess, der neue Gewohnheiten im Alltag etabliert. Sind diese erst einmal zur Routine geworden, so rückt das Wunschgewicht automatisch in greifbare Nähe, ohne dass darüber nachgedacht werden muss", fügt der Sportwissenschaftler und Abnehm-Coach hinzu. Mit Van den Boom Coaching hat er eine Online-Betreuung für vielbeschäftigte Menschen entwickelt, mit dem sie Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit langfristig zurückerlangen können. Statt auf strenge Diäten und starre Trainingspläne setzen Daniel van den Boom und sein Team auf Alltagstauglichkeit und individuelle Betreuung mit täglichem Kontakt zu ihren Klienten. Mit wissenschaftlichen Methoden und unter Berücksichtigung emotionaler Aspekte sorgen sie dabei zudem für anhaltende Motivation und schaffen die optimale Basis für eine nachhaltige Änderung des Lebensstils.

Nachhaltige Erfolge durch die Veränderung des Mindsets

Eine Erfolgsgeschichte, die Van den Boom Coaching hervorgebracht hat, ist die von Petra: Als sie zu Daniel van den Boom kam, hatte sie bereits eine lange Reise des Abnehmens hinter sich. Dreißig Jahre lang war es ihr nicht gelungen, ihr Gewicht von vor ihrer Schwangerschaften zurückzuerlangen - vereinzelte Erfolge waren bestenfalls nur kurzfristiger Natur. "Nachdem sie mir ein Jahr lang bei Facebook gefolgt war, beschloss sie, ihren Abnehmwunsch vernünftig anzugehen, und kontaktierte mich", erzählt Daniel van den Boom. Zu diesem Zeitpunkt wog Petra 95 Kilogramm und hatte mit Rückenschmerzen, Nackenbeschwerden und Migräne zu kämpfen. Ihre körperliche Unbeweglichkeit ging so weit, dass sich die selbstständige Köchin nicht nur in ihrem Wohlbefinden, sondern auch in der Ausübung ihres Berufes eingeschränkt sah.

"Von Weight Watchers über Akupunktur bis hin zum Auslassen einzelner Mahlzeiten hatte Petra alles versucht. Die zehn Kilo, die sie dadurch zwischenzeitlich abnehmen konnte, kamen schnell wieder zurück", berichtet Daniel van den Boom. Durch die Zusammenarbeit mit Van den Boom Coaching hat sich ihre Situation deutlich verbessert: Sie hat fast 20 Kilo an Gewicht verloren, hat kaum noch Beschwerden und strotzt vor Energie. Zu diesem Erfolg hat unter anderem die aktive Mindset-Arbeit beigetragen. "Es ist wichtig, zu verstehen, warum falsch gegessen und gehandelt wird. Petra hat wahllos und unregelmäßig gegessen. Bei uns hat sie gelernt, wie sie sich in ihrem stressigen Alltag richtig ernährt, Sport und Bewegung integriert und ihre körperlichen Beschwerden dauerhaft beseitigt", erläutert Daniel van den Boom.

Van den Boom Coaching bietet die perfekte Unterstützung für alle, die wirklich nachhaltig abnehmen möchten

Das Leben der 60-Jährigen hat sich seitdem stark verändert. Während sie sich früher auf die Couch gelegt hätte, nimmt sie stressige Tage heute zum Anlass, am Abend noch eine Runde laufen zu gehen - noch vor einem Jahr hätte sich Petra das nicht vorstellen können. Ihre Heißhungerattacken gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Aufgrund der großartigen Erfahrung, die sie mit Daniel van den Boom gemacht hat, würde sie sein Coaching jedem empfehlen, der es aus eigener Kraft nicht schafft, nachhaltig abzunehmen.

"Neben der Individualität und dem wertvollen Wissen über Ernährung war vor allem die Veränderung des Mindsets für Petras großartigen Erfolg ausschlaggebend", resümiert der Experte. "Alleine hätte ich das nicht geschafft. Van den Boom Coaching bietet eine hilfreiche Begleitung, die aufklärt und vermittelt, damit sich das Mindset zum Positiven verändert und man auf einem guten Weg bleibt", berichtet die zufriedene Kundin.

Sie wollen endlich etwas in ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden - und weniger Gewicht? Melden Sie sich jetzt bei Daniel van den Boom von Van den Boom Coaching und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

