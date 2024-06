Bretzfeld. Die smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH bietet Unternehmen eine innovative Lösung zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten.

Die smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH bietet Unternehmen eine innovative Lösung zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten. Wer seine Fahrzeugflotte am Firmenstandort lädt, profitiert vom größten Vorteil der E-Mobilität: Günstiges Laden an der eigenen Ladestation.

Die Elektromobilität hat jedoch noch viel mehr zu bieten:

Erreichen der Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen

Vorteile für Mitarbeiter schaffen

Stärkung eines nachhaltigen Images

Effiziente Nutzung selbst erzeugter erneuerbarer Energien

Steigerung der Attraktivität von Immobilien

Zusätzliche Vermietungsoptionen für verwaltete Immobilien

Umsätze durch öffentliche Nutzer, Mieter oder Mitarbeiter

Der Schlüssel, um all diese Vorteile zu erreichen, ist eine durchdachte Ladeinfrastruktur.

Das smopi® Ladeökosystem

Die Wahrheit ist: In den meisten Unternehmen fehlt das Know-how für Ladeinfrastruktur und E-Mobilität. Genau hier setzt smopi® mit seinem Ladeökosystem an. Unterteilt in die drei Bereiche - Laden im Unternehmen, Laden zuhause und Laden unterwegs - gehen wir Ladeinfrastrukturprojekte mit unseren Kunden zielgerichtet an.

Vorteile des smopi® Ladeökosystems:

Die neue Ladeinfrastruktur darf im Alltag nicht mehr Aufwand verursachen und muss gleichzeitig Vorteile bringen.

Unsere Kunden erhalten eine abgestimmte, ganzheitliche Lösung, speziell auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst.

Im Ladeökosystem übernehmen wir nach der Installation der Ladestation die Betriebsführung, Abrechnung und Wartung, damit sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft fokussieren können.

smopi® auf der Power2Drive

smopi® ist auf der kommenden The smarter E Messe in München vertreten. Auf der Power2Drive - der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität - präsentiert smopi® ihre umfassende Lösung zum Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur in Genossenschaften, Unternehmen und der Wohnungswirtschaft an Stand B6.634.

Über smopi®

Die smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH ist mittlerweile an über 150 Standorten vertreten. Zu unseren Kunden zählen unter anderem Genossenschaftsbanken, Unternehmen aus Gewerbe und Industrie, Parkraumbetreiber, Logistikzentren, Fuhrparkmanager, Hotels und Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft.

Pressekontakt: Markus Max PR-Manager Telefon: 07946 4930903 E-Mail: markus.max@smopi.de Homepage: https://smopi.de/

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: smopi(R) Multi Chargepoint Solution GmbH