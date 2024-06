Worms. Viele angehende Hörbuchsprecher stehen vor der Herausforderung, ein funktionales Homestudio einzurichten, das professionelle Aufnahmen ermöglicht.

Viele angehende Hörbuchsprecher stehen vor der Herausforderung, ein funktionales Homestudio einzurichten, das professionelle Aufnahmen ermöglicht. Ohne die richtige Ausrüstung und Raumgestaltung kann die Qualität der Aufnahmen leiden, was wiederum die Chancen auf Erfolg in der hart umkämpften Branche der Hörbuchproduktion mindert.

Wichtig ist es daher, sich von Anfang an auf die essentiellen Komponenten zu konzentrieren, die eine klare und störungsfreie Aufnahmequalität gewährleisten. Ein gutes Mikrofon, eine professionelle Schalldämmung und eine zuverlässige Aufnahmesoftware sind nur einige der Schlüsselelemente, die in jedem Homestudio zu finden sein sollten. Was im eigenen Homestudio auf keinen Fall fehlen darf, verrät dieser Beitrag.

Diese Geräte dürfen im Homestudio nicht fehlen

Über die Qualität der Aufnahmen entscheiden vor allem die verwendeten Geräte. Besonders ausschlaggebend ist dabei das Mikrofon, an dem nicht auf Kosten der Qualität gespart werden sollte. Die Wahl des Modells wird vom Geräuschpegel der Umgebung bestimmt. Befindet sich das Homestudio in einem ruhigen Umfeld, liefert ein Kondensatormikrofon gute Ergebnisse. In Haushalten mit Kindern oder Hunden oder unmittelbar neben vielbefahrenen Straßen eignen sich hingegen dynamische Mikrofone besser.

Verarbeitet werden die Aufnahmen mit einem Laptop, auf dem sich entsprechende Programme befinden müssen. Außerdem sollte schon vorab auf ausreichende Speicherkapazität geachtet werden. Empfehlenswert sind mindestens 500 Gigabyte, damit mehrere Hörbücher exportiert und gesichert werden können.

So kann der Aufnahmeraum vor Nebengeräuschen geschützt werden

Ein weiterer Aspekt, der bei der Einrichtung eines Homestudios wichtig ist, ist die Akustik des Raums, in dem die Aufnahmen erfolgen. Nebengeräusche sollten dort weitestgehend eliminiert werden, damit die Produktion später möglichst wenig nachbearbeitet werden muss. Dieser Effekt wird unter anderem durch Teppichböden erzielt. Auch Schaumstoffplatten an den Wänden dämmen Geräusche, die von außen eindringen. Eine ähnliche Wirkung haben dicke Molton-Vorhänge, die auch im Theater oder im Kino genutzt werden. Je mehr Stoff dabei verwendet wird, desto dämmender ist der Effekt. Alternativ schlucken Holzmöbel viele Nebengeräusche und sollten daher im Homestudio nicht fehlen.

Dieses Zubehör erleichtert Hörbuchproduzenten den Arbeitsalltag

Neben den grundlegenden Geräten gibt es einige weitere Hilfsmittel, die Hörbuchsprecher im Alltag unterstützen. Dazu gehört ein bequemer, aber insbesondere möglichst lautloser Schreibtischstuhl - schließlich ist jedes Knarzen, das vom Stuhl verursacht wird, später auf der Aufnahme zu hören. Auch der Schreibtisch sollte mit Bedacht ausgewählt werden. Ein höhenverstellbares Modell gewährleistet, dass während langer Arbeitsphasen Positionswechsel möglich sind. Dadurch tragen diese Tische maßgeblich zur Gesundheit am Arbeitsplatz bei. Eine weitere sinnvolle Investition ist ein zweiter Bildschirm, sodass mehrere Programme parallel im Blickfeld bleiben. Für besonders effizientes Arbeiten sorgt eine Gaming-Mouse. Diese Computermäuse verfügen über zusätzliche Tasten, denen individuelle Funktionen zugeordnet werden können. Hörbuchproduzenten können so beispielsweise per Mausklick Schnitte durchführen, gleichzeitig Aufnahmenschnipsel löschen und dadurch Zeit sparen.

Diese Voraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt sein

Neben Geräten und Zubehör benötigen Hörbuchsprecher auch das entsprechende Know-how, um erfolgreich werden zu können. Insbesondere Wissen über die Akustik und wie sich Hintergrundgeräusche auf die Aufnahmen auswirken, ist von entscheidender Bedeutung. Auch Schnitttechniken gehören zum Arbeitsalltag eines Hörbuchproduzenten, allerdings sollten Interessenten nicht davor zurückschrecken, wenn sie bisher keine Erfahrungen damit gemacht haben. Normalerweise lassen sich die benötigten Techniken problemlos erst bei Bedarf erlernen.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.

