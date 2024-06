Bad Schwartau. Ein norddeutsches Original seit 1899: Die Schwartauer Werke feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.

"Menschen im Fokus, Zukunft im Blick" - mit einem vielfältigen Programm im Jubiläumsjahr dankt das Unternehmen Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und der Region

Stark aufgestellt für die Zukunft: Deutschlands Marktführerin in den Segmenten Konfitüren und Müsliriegel will im Jubiläumsjahr um 10 Prozent wachsen

Neuer Geschäftsführer Markus Kohrs-Lichte setzt Fokus auf Investitionen in den Standort Bad Schwartau und Arbeitgeberattraktivität

Ein norddeutsches Original seit 1899: Die Schwartauer Werke feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, etwas zurückzugeben: Unter dem Motto "Menschen im Fokus, Zukunft im Blick" feiert es Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und die Region Bad Schwartau. Mit einer bunten Vielfalt an Aktionen und Veranstaltungen bringen die Schwartauer Werke die Menschen in der Region zusammen, teilen spannende Einblicke in die eigene Erfolgsgeschichte und engagieren sich für die Zukunft.

125 Jahre Erfolgsgeschichte - die Zukunft fest im Blick

Bei den Schwartauer Werken stehen im Jubiläumsjahr alle Zeichen auf Zukunft. Es gibt eine klare Vision, wie man sich als nachhaltiges Unternehmen, attraktive Arbeitgeberin und innovative Treiberin der norddeutschen Wirtschaft weiterentwickeln will. "Im Jubiläumsjahr wollen wir tatkräftig wachsen und unseren Gesamtumsatz um 10 Prozent steigern. Ein ehrgeiziges Ziel, das wir gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiter*innen und starken Geschäftspartner*innen erreichen werden", erklärt Markus Kohrs-Lichte, der seit Ende 2023 das Unternehmen als Vorsitzender der Geschäftsführung leitet. "Wir bekennen uns zu unserer Heimat mit zukunftsweisenden Investitionen in den Produktionsstandort Bad Schwartau. Neben Kapazitätserweiterungen haben wir Anfang des Jahres erfolgreich ein neues SAP-Programm eingeführt. Und wir stehen selbstbewusst zu unseren Nachhaltigkeitszielen, bis 2030 in unseren Werken CO2-neutral zu produzieren."

Die Schwartauer Werke blicken auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 1899 gegründet, entwickelte das Unternehmen ab 1912 die erste Konfitüre und findet seitdem mit beliebten Marken wie Schwartau Extra, Samt und Mövenpick deutschlandweit den Weg auf die Frühstückstische. Darüber hinaus treibt auch der Corny-Riegel, der seit 1984 Teil des Sortiments ist, das Wachstum der Schwartauer Werke voran: Mit Produktinnovationen, wie dem jüngst gelaunchten Proteinriegel-Sortiment, erfindet sich das Unternehmen auch nach 125 Jahren immer wieder neu und setzt dabei im Bereich Produktqualität stets hohe Standards. Nach Produktionsrekorden im vergangenen Jahr und anhaltend hoher Nachfrage der Verbraucher*innen werden die Produktionskapazitäten für die Riegelherstellung in Bad Schwartau in den kommenden Jahren ausgebaut, indem sukzessiv Altanlagen ersetzt und damit weiter in den Standort investiert wird. Jährlich werden am Standort Bad Schwartau ca. 83 Mio. Gläser Konfitüre und ca. 750 Mio. Müsliriegel für das In- und Ausland sowie rund 19.000 Tonnen Sirupe und Dessertsaucen produziert.

Marken-Zeichen für eine Zukunft mit Menschlichkeit und Miteinander

Anlässlich des 125. Jubiläums plant das Unternehmen zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in und um Bad Schwartau. Hingucker und Marken-Zeichen der Feierlichkeiten: Der neu gestaltete Werbeturm in Bad Schwartau. Das ikonische rund 50 Meter hohe Bauwerk an der A1 zeigt sich im Jubiläumsjahr in farbenfrohem Gewand und wird zu einer bunten Bühne für Botschaften aus dem Unternehmen: Ein Appell für eine gemeinsame Zukunft, in der Menschlichkeit und Miteinander im Fokus stehen, geprägt von Toleranz, gegenseitiger Wertschätzung und Vielfalt. Die Schwartauer Werken stehen für diese Werte ein und feiern mit dem "Turm der Vielfalt" die 960 Kolleg*innen aus 30 Nationen, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist.

Feierlichkeiten und vielfältige Aktionen für Wegbegleiter*innen

Das 125. Jubiläum nehmen die Schwartauer Werke zudem zum Anlass, all denjenigen von Herzen Danke zu sagen, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Eng verbunden ist die Lebensmittelherstellerin nicht nur mit ihren langjährigen Geschäftspartner*innen, sondern auch mit der Region Bad Schwartau, die sie als Nachbar stets partnerschaftlich begleitet hat. "Besonders feiern wollen wir unsere Mitarbeiter*innen, die das Unternehmen jeden Tag mit Expertise und Leidenschaft voranbringen. Ich bin stolz darauf, Teil dieses vielfältigen Teams zu sein", so Markus Kohrs-Lichte.

Auch Dr. Arend Oetker, langjähriger Geschäftsführer der Schwartauer Werke und Eigentümer der Hero-Gruppe, nimmt an den Feierlichkeiten teil: "In den letzten 56 Jahren sind mir die Schwartauer Werke zur Heimat geworden, besonders ans Herz gewachsen sind mir dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und das ist bis heute so geblieben."

Als Auftakt hat bereits ein großes Betriebsfest für die Kolleg*innen stattgefunden, am 6. Juli sind Mitarbeiter*innen mit ihren Familien, die ehemaligen Kolleg*innen und die Geschäftspartner*innen auf dem Werksgelände zum Familienfest eingeladen. Beim diesjährigen Stadtfest in Bad Schwartau vom 6. bis 8. September geben die Schwartauer Werke Nachbar*innen und Interessierten aus der Region Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens und planen ein ganz besonderes Kunstwerk.

Engagement für die Region und die Natur

Im Jubiläumsjahr starten die Schwartauer Werke ein Corporate Volunteering-Programm. Mit dem langfristig angelegten Ehrenamtsprojekt will das Unternehmen allen Mitarbeiter*innen ermöglichen, auch im Rahmen ihrer Arbeitszeit Initiativen für Soziales und Umweltschutz in Bad Schwartau und der Region zu unterstützen.

Darüber hinaus fördern die Schwartauer Werke lokale Bildungsprojekte, Wettbewerbe und Schulen, das Schleswig-Holstein Musikfestival mit den "Musikfesten auf dem Lande" sowie den Kindermusikfesten und pflegt langfristige Partnerschaften mit den Tafeln, der Initiative DoppelPASS e.V., dem Ronald McDonald Haus sowie den Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.

Factsheets zur Historie der Schwartauer Werke und Bildmaterial zum Jubiläum finden Sie hier:

Zum Press-Kit

Über die Schwartauer Werke:

Seit 125 Jahren produzieren die Schwartauer Werke GmbH & Co. KG mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bad Schwartau und rund 960 Mitarbeiter*innen Fruchtprodukte und Snacks für den Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie. Das Portfolio umfasst Konfitüren, süße und herzhafte Brotaufstriche, Dessertsaucen, Sirupe und Müsli- und Proteinriegel. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer sowohl im Segment der Konfitüren als auch bei den Müsliriegeln.

Die Schwartauer Werke gehören seit 2002 zur Hero-Gruppe, einem internationalen, familiengeführten Lebensmittelkonzern. Die gemeinsame Mission lautet: Das Gute der Natur bewahren. Das Portfolio des Schweizer Unternehmens umfasst Fruchtaufstriche, Babynahrung, Müsli-, Nuss und Fruchtriegel.

Pressekontakt: Schwartauer Werke GmbH & Co. KG | Lübecker Str. 49-55 | 23611 Bad Schwartau Vanessa Krabiell | Telefon 0451/204-294 | E-Mail: presse@schwartau.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Schwartauer Werke GmbH & Co. KG