Schwalbach am Taunus. Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung ist für jeden Menschen wichtig, denn Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems, der Muskelfunktion und trägt zum Erhalt normaler Knochen bei. Der Vitamin-D-Bedarf sollte durch die Vitamin-D-Synthese in der Haut mit Hilfe der UVB-Strahlen des Sonnenlichts gedeckt werden. Doch mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt.[1]

Vitamin D unterstützt nicht nur die Resorption von Calcium aus dem Darm und dessen Einbau in den Knochen. Vitamin-D-Rezeptoren finden sich in nahezu allen Zellen des Körpers und sind essenziell für deren Funktion, insbesondere auch für das Immunsystem.[2] Somit ist Vitamin D essenziell für ein aktives Leben.

Selbst in den sonnenreichen Monaten des Sommers kann der Körper jedoch oft nicht ausreichend Vitamin D produzieren.[3] Dies liegt unter anderem an unserem Lebensstil, durch den wir nur wenig Zeit im Freien verbringen. Viele Menschen arbeiten z. B. im Büro und halten sich daher häufig in geschlossenen Räumen auf. Darüber hinaus versuchen wir richtigerweise, unsere Haut mit Sonnenschutzmitteln möglichst vor der Sonne zu schützen. Schon ein Lichtschutzfaktor von 15, der in vielen Tagescremes enthalten ist, reduziert die Vitamin-D-Produktion der Haut bis zu 99%.[2]

Auch wenn Vitamin D in geringen Mengen über bestimmte Lebensmittel, wie z. B. Lachs oder bestimmte Speisepilze, aufgenommen werden kann, genügt die Zufuhr von Vitamin D allein über die Nahrung nicht, um eine adäquate Tagesdosis an Vitamin D zu erreichen.[4]

Wenn also Sonnenexposition und Ernährung den Vitamin-D-Bedarf vieler Menschen nicht ausreichend decken, wie können wir dann für angemessene Vitamin-D-Spiegel sorgen?

Nach neuen Studiendaten ist eine Supplementierung von täglich 2000 I.E. Vitamin D geeignet, um einen angemessenen Blutspiegel zu erreichen und aufrechtzuerhalten.[5] Darüber hinaus ergab eine umfassende Untersuchung[6], dass es keine signifikanten Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der langfristigen Anwendung dieser Dosierung gibt, selbst für Personen, die bereits ausreichende Vitamin-D-Spiegel haben.

Als führender Anbieter von Vitamin-D-Produkten in Deutschland[7] versteht Vigantolvit® die Bedeutung der täglichen Vitamin-D-Supplementierung in einer Dosierung von 2000 I.E., um angemessene Blutspiegel in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung zu erreichen. Vigantolvit® bietet eine breite Auswahl an Vitamin D 2000 I.E. Ergänzungspräparaten an, die es durch die unterschiedlichen Darreichungsformen jedem Einzelnen ermöglichen, die Vorteile von täglicher Vitamin-D-Supplementierung auf individuelle Art und Weise zu erleben.

Wie kann das ganze Jahr über für angemessene Vitamin-D-Spiegel gesorgt werden? Um einen adäquaten Vitamin-D-Spiegel zu erreichen und zu erhalten, kann es sinnvoll sein, die natürliche Vitamin-D-Aufnahme durch Nahrungsergänzungsmittel mit einem Vitamin-D-Gehalt von 2000 I.E. zu unterstützen: Die vielfältigen Darreichungsformen von Vigantolvit® ermöglichen es, die Vitamin-D- Supplementierung einfach in den eigenen Alltag zu etablieren: Als Weichkapsel - auch in veganer Form -, Weichgummi für unterwegs oder als Öl-Tropfen ab 4 Jahren ist für die ganze Familie etwas dabei.

