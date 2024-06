München. Home of Talents, das führende YouTube-Vermarktungsnetzwerk für Premium Content verzeichnet seit Start im September 2022 beachtliche Zahlen und ein kontinuierliches Wachstum. Mit einer Reichweite von über 50 Millionen Abonnent*innen und mehr als 300 Millionen Video Views pro Monat hat sich Home of Talents als das reichweitenstärkste YouTube Vermarktungsnetzwerk im Premium Segment etabliert.

Enorme Reichweite mit über 50 Millionen Abonnent*innen und 300 Millionen Video Views im Monat

Starke Zuschauerbindung mit durchschnittlich 11 Minuten Sehdauer pro Aufruf und Spitzenwerten bis zu 22 Minuten

Breite Zielgruppen mit über 52 % unter 35 Jahren und 44 % zwischen 25 und 44 Jahren

Launch neuer Webseite: www.homeoftalents.de

Das Portfolio von Home of Talents umfasst die bekanntesten und einflussreichsten YouTuber*innen Deutschlands wie Luca (Entertainment & Comedy), Julia Beautx (Beauty & Entertainment), Rezo (Entertainment), JP Performance (Automotive), Paluten (Gaming), 7 vs. Wild (Adventure) und viele mehr. Die gesamte Bandbreite des Portfolios ist auf der neu gelaunchten Webseite www.homeoftalents.de gelistet.

Die durchschnittliche Sehdauer pro Aufruf liegt bei beachtenswerten 11 Minuten. Der Kanal "7 vs. Wild" erreicht sogar eine durchschnittliche Sehdauer von über 22 Minuten pro Aufruf. Im Durchschnitt konsumieren junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren in Deutschland 65 Minuten Home of Talents Inhalte im Monat.

Dabei ist das TV-Gerät mit 35,6 % aller gesehenen Minuten und einer durchschnittlichen Sehdauer von über 12 Minuten pro Aufruf die bevorzugte Plattform zum Abspielen der Inhalte von Home of Talents, gefolgt von 29,7 % Mobil-Nutzer*innen, 21,4 % Computer-Nutzer*innen und 13,3 % Tablet-Nutzer*innen.

Mit einer Zielgruppe, die zu über 52 % aus unter 35-Jährigen sowie zu mehr als 44 % aus zwischen 25- und 44-Jährigen besteht, erreicht Home of Talents alle relevanten Zielgruppen und ist der ideale Partner für Media-Kampagnen im Premium Segment.

Johannes Schmidbauer, Managing Director Home of Talents zur Entwicklung von Home of Talents: "Nach unserem Launch im September 2022 haben wir in nur etwas mehr als anderthalb Jahren einen neuen Champion im Premium Segment für YouTube Mediavermarktung auf die Beine gestellt. Diese rasante Entwicklung zeigt, dass wir einen großen Need erfüllen. Auf der einen Seite für Werbetreibende, die einen Schwerpunkt auf hochwertige Umfelder und Qualität legen und zum anderen für Creator*innen, für die eine optimierte Vermarktung ihrer Inhalte und verlässliche Partner an ihrer Seite immer wichtiger werden."

Über Home of Talents

Home of Talents ist das führende deutschsprachige YouTube Vermarktungsnetzwerk im Premium-Segment und umfasst die beliebtesten und bekanntesten YouTuber Deutschlands. Zum handverlesenen Portfolio von Home of Talents gehören unter anderem Rezo, JP Performance, Julia Beautx, Paluten, 7 vs. Wild und viele mehr. Home of Talents bietet Markenpartnern und Agenturen exklusiv die hochwertigsten Umfelder im deutschen YouTube Kosmos und garantiert dabei 100% Brand Safety.

