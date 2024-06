Unterföhring. Unterföhring, 12.

Alle aktuellen Ergebnisse heute ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News

Durchgeführt wurde die Umfrage unter Fußballinteressierten in Deutschland von Sportmarketingagentur ONE8Y

Unterföhring, 12. Juni 2024 - Am Freitag beginnt die UEFA EURO 2024(TM), von der Sky Sport News, skysport.de sowie die Social-Media-Channels von Sky Sport umfangreich berichten werden. Teil der Berichterstattung wird dann auch das "Deutschland-Barometer" sein, das sich immer am Tag nach den Spielen der deutschen Auswahl mit repräsentativen Umfragen zur Mannschaft und zum Turnier meldet.

Die letzte Befragung vor Turnierbeginn, die heute ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News zu sehen ist, ergab unter anderem, dass sich die Fans unabhängig vom sportlichen Ausgang auf das Turnier im eigenen Land und ein mögliches Sommermärchen 2.0 freuen. 70 Prozent der Fußballinteressierten in Deutschland freuen sich auf die zahlreichen internationalen Besucher und Fans, nur fünf Prozent nicht. Sogar 85 Prozent erwarten sich von der UEFA EURO 2024(TM) eine Steigerung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das ergab eine repräsentative Umfrage (n = 1.023), die die Sportmarketingagentur ONE8Y am Montag und Dienstag im Auftrag von Sky Sport durchgeführt hat.

31 Prozent der Befragten glauben, dass die deutsche Nationalmannschaft am Ende den Titel feiern wird. Damit ist die ganz große Euphorie, die unmittelbar nach dem Sieg in Frankreich Ende März herrschte (40 Prozent) zwar etwas abgeflaut, dennoch glauben mehr Fans an einen Triumph des Heimteams als einen jeder anderen Auswahl. Frankreich (25 Prozent), Spanien (11 Prozent) und England (7 Prozent) folgen dahinter. 81 Prozent der Befragten glauben, dass die deutsche Mannschaft mindestens das Viertelfinale erreicht. 73 Prozent gaben an, derzeit zufrieden mit dem Gesamtbild des Teams zu sein. In den Wochen vor dem Comeback von Toni Kroos mit den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande lag dieser Wert bei maximal 41 Prozent.

Zum Auftakt gegen Schottland erwarten 75 Prozent der Befragten einen Sieg des Nagelsmann-Teams, 20 Prozent tippen auf ein Unentschieden, lediglich fünf Prozent rechnen mit einem Fehlstart in die Heim-EM.

Das "Deutschland-Barometer" auf Sky Sport News

Seit Anfang Februar sind Umfrageergebnisse von ONE8Y regelmäßig Teil des Programms von Sky Sport News. Im Format "Wenn morgen Anpfiff wäre... - das Deutschland-Barometer" wurden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur immer mittwochs um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert, die die Stimmung und Meinungen rund um die EM im eigenen Land abbilden. Neben Umfrageergebnissen zu immer wiederkehrenden zentralen Fragen wurden dort auch aktuelle Themen mit Relevanz für die Nationalmannschaft abgefragt.

Nach der letzten regulären Ausgabe vor Turnierbeginn am morgigen Mittwoch, werden auf Sky Sport News auch während der UEFA EURO 2024(TM) regelmäßig repräsentative Umfragen präsentiert. Die Sendung wird immer an Tagen nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europa führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über ONE8Y

Die im Jahre 2018 gegründete Agentur ONE8Y zählt zu den führenden Sportmarketingagenturen in der DACH-Region und betreut B2B und B2C-Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Sportmarketing. Dabei vereint ONE8Y datengestützte Expertise mit Kreativität und hilft so, die individuellen Zielgruppen ihrer Kunden bestmöglich und nachhaltig zu erreichen. Zudem hat die Agentur unter dem Namen ONE8Y DB eine globale Sportbusiness-Marktforschungs-datenbank ins Leben gerufen. Sitz der Agentur ist Wiesbaden. Mehr unter www.one8y.de.

Pressekontakt: Thomas Kuhnert External Communications / Sports Sky Deutschland Tel. +49 (0) 89 9958 6883 Thomas.kuhnert@sky.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Sky Deutschland