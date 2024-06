München. Zur EM spricht Sportmoderator Jochen Breyer in einem Videointerview im Rahmen der Lightcycle Aufklärungsinitiative “Einfach Licht recyceln!“ über Mannschaftsgeist, seine EM-Favoriten und Ressourcenschutz: “Nur ein kleiner Schuss Nachhaltigkeit hilft beim Ressourcenschutz. Zeigt Verantwortung für unsere Erde und bringt eure alten Lampen zu einer Sammelstelle. Unter sammelstellensuche.de findet ihr alle Sammelstellen.“

Zur EM spricht Sportmoderator Jochen Breyer in einem Videointerview im Rahmen der Lightcycle Aufklärungsinitiative "Einfach Licht recyceln!" über Mannschaftsgeist, seine EM-Favoriten und Ressourcenschutz: "Nur ein kleiner Schuss Nachhaltigkeit hilft beim Ressourcenschutz. Zeigt Verantwortung für unsere Erde und bringt eure alten Lampen zu einer Sammelstelle. Unter sammelstellensuche.de findet ihr alle Sammelstellen."

In diesem Videointerview äußert sich Breyer über seine Favoriten im Turnier: "Meine Favoriten sind auf jeden Fall Deutschland als Gastgeber und darüber hinaus Frankreich und England." Er begründet seine Wahl darin, dass es sich um Mannschaften mit den besten Einzelspielern handelt. Er erläutert dazu: "Aber das Schöne an der EM ist ja, dass es nicht nur auf die Einzelspieler ankommt, sondern auf die Mannschaften."

Gemeinsam was erreichen - Im Sport und beim Ressourcenschutz

Auf den Mannschaftsgeist kommt es an, nicht nur bei der Europameisterschaft und im Sport, sondern auch bei dem Thema "Ressourcenschutz", für das sich Breyer aktuell mit der Lightcycle Initiative engagiert. Dabei geht es um die umweltfreundliche Entsorgung von alten LEDs und Energiesparlampen an einer Sammelstelle und nicht im Hausmüll. Nur so können bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile wiederverwertet werden. Dafür bietet Lightcycle den Verbraucher*innen seit Jahren bundesweit ein flächendeckendes Sammelstellennetzwerk. Die Sammelstellen, wie den Handel oder Wertstoffhof, in der unmittelbaren Umgebung sind ganz einfach unter: www.sammelstellensuche.de zu finden.

Sein Engagement für die Initiative erklärt Breyer darin, dass "es auch die ganz kleinen Dinge sind, die helfen können. Und das kann ja wirklich jeder machen, auch der Bequemste." So kann jeder im Kleinen etwas tun und gemeinsam kann mehr für den Ressourcenschutz erreicht werden.

Auch in Hinblick auf die nachhaltige Gestaltung von Sportveranstaltungen äußert sich Breyer im Interview: "Sportveranstaltungen werden zum Glück viel nachhaltiger. Ich finde das genau richtig. Der Sport hat auch eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft, für uns alle."

Pressekontakt: Redaktionsbüro LIGHTCYCLE Pauline Beier Tel.: +49 30 609801 431 redaktionsbuero@lightcycle.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH