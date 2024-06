Freiburg/Breisach. Vom 4. bis 7. Juli 2024 wird das idyllische Weinfestgelände am Rhein zur Bühne für das erste Pinot and Rock Festival.

"Unser Ziel ist es, nicht nur ein unvergessliches musikalisches Erlebnis zu bieten, sondern auch Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen", erklärt Kerem Sargut, Geschäftsführer des Festivals. "Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den ökologischen Fußabdruck des Festivals minimieren können."

Ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen ist das KombiTicket, das nicht nur als Eintrittskarte, sondern auch als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Regio-Verkehrsverbund Freiburg gilt. Dadurch sollen die Besucherinnen und Besucher ermutigt werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und so den CO2-Ausstoß zu reduzieren. "Da uns die klimafreundliche Ausrichtung des Festivals sehr am Herzen liegt, bieten wir neben dem KombiTicket auch - in Kooperation mit der badenova - einen Fahrradparkplatz für alle Besucherinnen und Besucher, die mit dem Rad anreisen", so Sargut weiter.

In der badenova Energie Area bietet das regionale Energieunternehmen verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Energieeffizienz an. Große und kleine Gäste können hier Attraktionen wie den RoboKeeper, die Energieschaukel sowie eine Hüpfburg in Anspruch nehmen. Zudem eignen sich die badenova Liegestühle hervorragend, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und neue Energie zu tanken.

Ein weiteres Highlight des Festivals ist die Kooperation mit lokalen Weingütern und gastronomischen Betrieben, die regionale und biologisch hergestellte Speisen und Getränke anbieten. "Wir möchten die Einzigartigkeit unserer Region feiern und gleichzeitig die lokalen Produktionen unterstützen", betont Fritz Keller, der Initiator des Pinot and Rock Festival.

Auch die Müllvermeidung steht im Fokus. Es werden umfassende Recycling-Stationen auf dem Festivalgelände eingerichtet und Mehrwegbecher sowie -geschirr eingeführt. "Jeder kleine Schritt hilft und wir sind stolz darauf, dass unsere Gäste diesen Weg mit uns gehen", so Keller weiter.

Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Peter Fox und Alli Neumann (Do 4.7.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 5.7.), Die Scorpions, Suzi Quatro und Alice Cooper (Sa 6.7.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 7.7.) freuen. Die Fanzone öffnet an den ersten beiden Festival-Tagen jeweils um 15 Uhr. An den Folgetagen um 13 (Sa) bzw. um 11 Uhr (So).

Tickets für das Pinot and Rock Festival sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | NESS | Schorl3 | Aisha Vibes

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong Kicks

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceanside | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & Band

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar | United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen

