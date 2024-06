Landsberg am Lech. Vom 19. bis 21.

Vom 19. bis 21. Juni stellt MEVOLT E-Charging auf der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität die aktuelle Produktrange vor. Die Power2Drive findet im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf der Messe München statt.

Mit Ladelösungen "Made in Germany" steht MEVOLT E-Charging für kurze Lieferwege, recyclefähige Materialien und durchdachte Konstruktionen. Das Unternehmen mit Sitz in Landsberg am Lech setzte in den vergangenen zwei Jahren mit dem Auf- und Ausbau von betrieblichen Ladeparks für deutsche Leuchtturmprojekte im Bereich E-Mobility Meilensteine für eine CO2-freie Zukunft.

Ultraschlanke Wallbox-Carrier aus der MK41 Serie für die platzsparende Nutzung von Wallboxen sind unter den Neuerungen, mit denen MEVOLT 2024 auf der Power2Drive zu sehen sein wird. Feuerverzinkter Stahl aus der Fertigung von Partner Meindl-Köhle Umform- und Systemtechnik GmbH sorgen für wind- und wetterfeste Langlebigkeit der MEVOLT Lösungen.

Im Vorjahr hatte der bekannte Sportmoderator Kai Ebel den neuen MEVOLT MOVE CHARGER auf der Power2Drive medienwirksam präsentiert. Weitere Innovationen sind in der Planung, die MEVOLT in Halle C6 an Stand 370 zeigt, neben den zwei aktiven Ladesäulen MK2 und MK3 sowie dem MEVOLT ROOF CHARGER, der patentierten Deckenlösung mit handlicher Fernbedienung.

Das Team um Entwickler Matthias Müller freut sich auf Ihren Besuch am Stand von MEVOLT auf der Power2Drive 2024.

Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter https://mevolt.de/

