Das neue MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite überzeugt mit innovativem Qualcomm-Prozessor und umfassendem KI-Support für mehr Zeit für die wichtigen Dinge

Flexibilität und keine Kompromisse: Mit dem MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite als erstem Vertreter der neuen SPRCHRGD-Subbrand stellt MEDION, Experte für Verbraucherelektronik und Anbieter digitaler Services, heute sein neues innovatives 14" KI-Laptop vor. Ausgestattet mit einem hocheffizienten Qualcomm-Prozessor, hebt der Copilot+ PC Produktivität und Kreativität auf ein neues Level und ermöglicht einem breiten Publikum die Nutzung dieser innovativen Tools zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Prozessoren neu gedacht

Herzstück des ultra-dünnen, extrem leichten Copilot+ PCs von MEDION ist ein Qualcomm Snapdragon X Elite-Prozessor mit 12 Kernen, der auf Basis der ARM-Architektur arbeitet. Die innovativen, speziell strukturierten Prozessoren ermöglichen eine effizientere Datenverarbeitung und sorgen zudem für einen reduzierten Energieverbrauch, weniger Wärmeentwicklung und einen insgesamt leiser arbeitenden Rechner. Gleichzeitig ist Qualcomm dank der verbauten Qualcomm Hexagon NPU Wegbereiter für den umfänglichen Einsatz künstlicher Intelligenz. Die AI Engine arbeitet unabhängig von der Verfügbarkeit einer Internetverbindung und ermöglicht, dass alle Daten, anstatt in der Cloud, lokal verarbeitet werden. Ein Feature, das gleichzeitig dem Schutz der Privatsphäre zugutekommt.

Auf den digitalen Leib geschneidert

Dank der direkten Integration der KI in die Hardware erlaubt das MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite den Einsatz einer Vielzahl von intuitiven, selbstlernenden Technologien, die individuelle Arbeitsgewohnheiten und Vorlieben berücksichtigen, Routineaufgaben automatisieren und so insgesamt die Zeit am Laptop effizienter gestalten. Ob Vorschläge zur Optimierung des eigenen Tagesablaufes basierend auf der Analyse von Kalendern und To-Do-Listen, schnellere und effektivere Kommunikation dank KI-gestützter Textverarbeitung oder Empfehlungen von Filmen, Serien und Musik zugeschnitten auf den eigenen Geschmack - die Liste der Möglichkeiten ist lang.

Als Copilot+ PC, den schnellsten und intelligentesten jemals gebauten Windows PCs, sorgt das MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite dank neuester KI-Tools für eine nie gekannte Produktivität und Kreativität. Mit CoCreator wird jeder zum Künstler, indem man Kunst einfach mit Hilfe von Text-Prompts erstellt. Live Captions erstellt in Echtzeit aus mehr als 40 Sprachen automatisch Untertitel auf Englisch und macht so jeden Call zu einer Möglichkeit, eine echte Verbindung aufzubauen. Und Recall ermöglicht, dass alles, was auf dem PC angesehen wurde, mit Hilfe einer durchsuchbaren Zeitleiste oder per Sprachbefehl schnell und einfach wiedergefunden wird. Insgesamt ermöglichen die Tools eine völlig neue Art und Weise, einen PC zu nutzen - mit den höchsten Windows-Sicherheitsstandards inklusive.

Akkulaufzeit? KI regelt

Und nicht nur in Sachen Personalisierung unterstützt die KI. Auch in Hinblick auf die Akkulaufzeit - und damit dem Namen der neuen SPRCHRGD-Subbrand gerecht werdend - sorgen intelligente, durch künstliche Intelligenz optimierte Energiemanagement-Algorithmen für einen effizienten, auf dem Nutzungsverhalten basierenden Energieverbrauch und maximieren so die Akkulaufzeit. Bis zu 17 Stunden kommt der 65 Wh Akku ohne Steckdose aus - genug Zeit für lange Tage auf Reisen im Zug, an der Uni oder bei produktiven Brainstorming-Sessions im Co-Working-Space - wenn es läuft, dann läuft es.

Sicher ist sicher

Neben dem Vorteil, dass sensible Daten lokal verarbeitet und gespeichert werden, wartet das MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite zudem mit einer Reihe weiterer Sicherheits-Features auf. Beispielweise bietet der Einsatz von KI auch die Möglichkeit, auf ungewöhnliche Anmeldeversuche hinzuweisen, Sicherheitsupdates automatisch durchzuführen und die Unversehrtheit der eigenen Daten selbstständig zu überwachen. Im Rahmen von Windows Recall gehören alle Erinnerungen dem Ersteller: Sie werden lokal auf dem PC gespeichert und über einfach zugängliche Einstellungen kann angepasst oder gefiltert werden, welche Inhalte gespeichert oder gelöscht werden. Für eine zusätzliche Schutzebene ist außerdem die Nutzung von Windows Hello sowie ein Anwesenheitsnachweis notwendig, um via Recall nach Dateien und Erinnerungen zu suchen. Darüber hinaus lässt sich das Laptop schnell und unkompliziert mit einem Windows Hello Fingerabdruck-Sensor entsperren, während ein Privacy Mode Switch die Full HD-Kamera sowie das digitale Dual Array Mikrofon komplett deaktiviert.

Durchdachte Details im Aluminium-Design

Vervollständigt wird das Laptop durch eine 1 TB PCIe SSD und 32 GB LPDDR5x RAM. Ein 16:10 2,8K Display mit einer WQXGA+ Auflösung von 2880 x 1800, 120Hz und einer 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung sorgt - besonders interessant für Content Creator - für die notwendige Schärfe und eine herausragende Farbtreue. Das Audio-Setup unterstützt beim konzentrierten Arbeiten im Café mit intelligentem KI-gestützten Noise Cancelling, während das Vier-Speaker-Design klangtechnisch überzeugt. Und auch in Sachen Optik ist das MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite ein echter Hingucker: verpackt ist die Technologie in einem edlen, stylischen Aluminium-Gehäuse.

Verfügbarkeit

Das MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite ist in zwei Ausstattungsvarianten ab Mitte Juli 2024 zu einem Preis von 1.299,95 Euro (1 TB PCIe SSD und 32 GB LPDDR5x RAM) beziehungsweise 1.199,00 Euro (512 GB PCIe SSD und 16 GB LPDDR5x RAM) im MEDION Shop sowie bei Saturn.de, MediaMarkt.de, Otto.de, Notebooksbilliger.de, Cyberport.de sowie Amazon.de erhältlich.

