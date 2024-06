München. Wie gestalten Startups in Bayern die Medienzukunft? Pünktlich zum Media Lab Innovation Festival vom 11. bis 12.

Wie gestalten Startups in Bayern die Medienzukunft? Pünktlich zum Media Lab Innovation Festival vom 11. bis 12. Juni in München setzt sich die TENDENZ 1.2024 mit den Erfolgskriterien und Standortfaktoren für Gründerteams auseinander. Gerade Medien-Startups finden in Bayern ein gut funktionierendes Ökosystem aus Wissenschaft, Wirtschaft, Technologieunternehmen, Innovationsgeist und Förderung. Die aktuelle Ausgabe zeigt Best Cases und Fördermöglichkeiten, wie sie z.B. das Media Lab Bayern bietet.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Mehr als 100 Startups sind seit 2015 vom Media Lab Bayern unter dem Dach der BLM-Tochter Medien.Bayern mit Coaching, Kontakten und finanziellen Mitteln unterstützt worden. Die Best Cases in der TENDENZ zeigen, dass die Medienförderung wichtig ist und Wirkung zeigt. Von der Kooperation mit Startups profitieren aber auch große Medienhäuser wie ProSiebenSat.1 oder die Augsburger Allgemeine Zeitung. Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) entstehen zur Zeit viele neue vielversprechende Verbindungen. Der rasante Wandel der Medienlandschaft erfordert vor allem eines: Mut zur Veränderung!"

TENDENZ erscheint zweimal im Jahr online und als Printmagazin. Jetzt die aktuelle Ausgabe lesen und Wissenswertes rund um die Startup-Szene am Standort Bayern erfahren. Unsere Autorinnen und Autoren setzen sich mit folgenden Fragen anhand von konkreten Beispielen auseinander: Wie schreiben Startups Erfolgsgeschichte? Warum finden gerade Medien-Startups in Bayern mit seiner Metropole München gute Bedingungen vor? Wie lässt sich im Wettbewerb um junge Talente punkten? In welcher Weise verändert die Zusammenarbeit von Corporates und Startups die Medienlandschaft? Wie können sie voneinander profitieren? Und welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz für Gründerteams?

Ergänzend dazu beschäftigt sich das Innovation-Festival am 11. und 12. Juni mit den Themen KI & Tech, Innovationsstrategien, Content, Research sowie Diversität & Nachhaltigkeit. Die Tendenz-Ausgabe 1.2024 wird am Veranstaltungsort, im Zirka-Space in München, ausliegen.

