Die Fußball-EM in Deutschland startet am Freitag, 14. Juni 2024, in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland – und das ZDF berichtet ab 19.25 Uhr live. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-EM-Studio in Berlin, mit dabei als Expertin ist dort Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang. Moderator Jochen Breyer und die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sind beim Eröffnungsspiel direkt im Stadion in München präsent und geben von dort ihre Einschätzungen und Analysen.

Zur Eröffnungsfeier in der Münchener Fußball-Arena ist ab 20.45 Uhr Kommentator Oliver Schmidt am Mikrofon, der ab 21.00 Uhr auch das erste Spiel der Gruppe A kommentiert, in dem Gastgeber Deutschland gegen Schottland antritt.

"sportstudio live: UEFA EURO 2024" im ZDF erneut am Sonntag und Montag

Nach dem Eröffnungsspiel stehen 50 weitere EM-Partien bis zum Finale am 14. Juli 2024 in Berlin auf dem Turnierprogramm. ARD und ZDF übertragen 34 der 51 EM-Spiele live. Nach dem Eröffnungsspiel ist "sportstudio live" im ZDF erneut am Sonntag, 16. Juni 2024, auf Sendung. Ab 17.05 Uhr öffnet das ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte zum zweiten Mal, von wo sich dann Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp zu den beiden EM-Partien des Abends melden: Das Spiel Slowenien – Dänemark, das um 18.00 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Claudia Neumann, bei der Begegnung Serbien – England (Anstoß: 21.00 Uhr) sind Kommentator Oliver Schmidt und Co-Kommentator Moritz Volz im Einsatz.

Und auch am Folgetag ist erneut eine EM-Partie live im ZDF zu sehen: Am Montag, 17. Juni 2024, 17.05 Uhr, rückt das Aufeinandertreffen von Belgien und der Slowakei in den Fokus (Anstoß: 18.00 Uhr). Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp analysieren im ZDF-EM-Studio dieses EM-Spiel.

Die UEFA EURO 2024 im ZDF

In der EM-Gruppenphase überträgt das ZDF an sieben Spieltagen insgesamt elf EM-Partien. Wenn an diesen Spieltagen zwei Live-Spiele anstehen, ist "sportstudio live" im ZDF von 17.05 bis 23.45 Uhr auf Sendung. Eine Zusammenfassung des 15.00-Uhr-Spiels ist im Rahmen dieser Sendestrecke zu sehen. Das ZDF überträgt 17 EM-Spiele live – zu den elf Vorrundenspielen kommen drei EM-Achtelfinale, zwei EM-Viertelfinale sowie ein Halbfinale hinzu. Wenn sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Achtel- und das Halbfinale qualifiziert, werden diese Spiele im ZDF übertragen.

Auch im Livestream online auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sowie dort auch im Highlightplayer sind die EM-Spiele zu sehen und stehen im Re-Live sieben Tage lang zur Verfügung. Alle 51 EM-Spiele sind auf sportstudio.de in Zusammenfassungen präsent. Die Fußballfans finden dort rund um die Uhr alle Tore und Highlights, alle Infos und relevanten Stimmen zur EM im eigenen Land.

Das ZDF-EM-Studio

Im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios ist das ZDF-EM-Studio zu Hause. Nach dem Eröffnungsspieltag führen dort Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer jeweils im Wechsel durch die EM-Übertragungstage im ZDF. Christoph Kramer und Per Mertesacker, Weltmeister von 2014, bringen bei allen 17 EM-Spielen im ZDF ihre Expertise und Eloquenz in die "sportstudio live"-Sendungen ein. Weitere Gesprächsgäste wie Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe, Fußballerin Laura Freigang, Trainerin Friederike Kromp und die ehemalige Fußballerin Kathrin Lehmann verstärken das Experten-Panel im ZDF-EM-Studio.

Die ZDF-Teams vor Ort

Vom Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach melden sich Moderator Sven Voss und Reporterin Amelie Stiefvatter. Die EM-Spiele im ZDF kommentieren im Wechsel Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider direkt aus den Stadien. Über die Aktivitäten in den und um die Stadien berichten Reporterin Lena Kesting sowie die Reporter Thomas Skulski und Florian Zschiedrich.

EM-Infos morgens und mittags

Das "ZDF-Morgenmagazin", das am EM-Eröffnungsspieltag, 14. Juni 2024, von 5.30 bis 9.00 Uhr, ebenso im ZDF auf Sendung ist wie in den Tagen zuvor, meldet sich im Laufe dieser Woche bereits aus dem ZDF-EM-Studio. In der ersten vollen EM-Woche vom 17. bis zum 21. Juni 2024, bietet das "ZDF-Mittagsmagazin" täglich zwischen 12.10 und 15.00 Uhr alles Wichtige zum vorangegangenen Spieltag und gibt Ausblicke auf die EM-Spiele des Tages. Als Experte ist der ehemalige Bundesliga-Torwart und zwölfmalige Nationalkeeper René Adler im "ZDF-Morgenmagazin" und im "ZDF-Mittagsmagazin" dabei. Während der EM ist das "ZDF-Morgenmagazin" erneut vom 24 bis zum 28. Juni 2024 und vom 8. bis zum 12. Juli 2024 auf Sendung, das "ZDF-Mittagsmagazin" erneut in der Woche vom 1. bis zum 5. Juli 2024.

Der ZDF-EM-Song

Im Rahmen der "sportstudio live: UEFA EURO 2024"-Übertragungen erklingt "glaubst du" als ZDF-Song für diese Fußball-EM. Das Lied der Band "Provinz" untermalt auch die EM-Trailer im ZDF.

