Hamburg. Die Redaktion des NDR “Hamburg Journals“ freut sich auf die Verstärkung ihres Moderationsteams: In diesem Sommer kommen Harriet von Waldenfels vom ZDF und Aimen Abdulaziz-Said aus dem eigenen Haus beim Hamburger Regionalmagazin des NDR Fernsehens an Bord.

Die Redaktion des NDR "Hamburg Journals" freut sich auf die Verstärkung ihres Moderationsteams: In diesem Sommer kommen Harriet von Waldenfels vom ZDF und Aimen Abdulaziz-Said aus dem eigenen Haus beim Hamburger Regionalmagazin des NDR Fernsehens an Bord.

Harriet von Waldenfels (39) ist in Hamburg aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimatstadt. Sie kommt vom ZDF-Morgenmagazin, ab September verstärkt sie das Moderationsteam in der 19.30-Ausgabe des "Hamburg Journals" um Julia-Niharika Sen, Ulf Ansorge und Jens Riewa.

Bereits ab August ist Aimen Abdulaziz-Said im "Hamburg Journal" zu sehen. Der 36-jährige Hamburger moderiert bereits für den NDR und übernimmt die Nachrichten in der 18.00- und der 19.30-Ausgabe des "Hamburg Journals" im Wechsel mit Dina Hille, Merlin van Rissenbeck und Carl-Georg von Salzwedel.

"Harriet von Waldenfels und Aimen Abdulaziz-Said verstärken uns mit ihrer Erfahrung und ihrer Vielseitigkeit", sagt Hendrik Lünenborg, Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg, "beide sind ausgezeichnete Journalisten, kennen die Stadt und haben eine tolle Ausstrahlung."

Das "Hamburg Journal" ist das aktuelle Regionalmagazin im NDR Fernsehen. Täglich um 19.30 und montags bis freitags um 18.00 Uhr gibt es hier alle aktuellen Informationen und regionalen Nachrichten aus Hamburg.

Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Unternehmenskommunikation Presse und Kommunikation Mail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresse

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk