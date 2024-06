Frankfurt am Main. SharkNinja, das globale Produktdesign- und Technologieunternehmen, hat sich mit den Spitzensportlern Peter Crouch (ehemaliger englischer Fußballspieler), Thierry Henry (ehemaliger französischer Fußballspieler und Gewinner der FIFA-Weltmeisterschaft 1998) und Bastian Schweinsteiger (ehemaliger deutscher Fußballspieler und Gewinner der FIFA-Weltmeisterschaft 2014) verstärkt, um abseits des Spielfelds ihre Fähigkeiten als Gastgeber in diesem Sommer ins Scheinwerferlicht zu rücken. Innerhalb der Kampagne gibt es eine Contentreihe, die Sporttalente und Fans dazu einlädt, sich in diesem Sommer gegenseitig mit dem Hashtag #RaiseYourGame herauszufordern und ihre Gastgeberqualitäten zu präsentieren.

Die Kampagne startet pünktlich zum aufregenden, mit internationalen Sportereignissen vollgepackten Sommer. Dank der drei Athleten mit einer geschätzten Gesamtreichweite von 37 Millionen Kontakten wird die Kampagne die hochleistungsstarken SharkNinja-Produkte erlebbar machen und damit eine neue Zielgruppe erreichen - nämlich treue Sportfans, die die großen Sportereignisse in diesem Sommer auf jeden Fall verfolgen werden.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat SharkNinja eine Serie von Inhalten produziert, die Crouch, Henry und Schweinsteiger in einer humorvollen Challenge per Videoanruf zeigen, bei der sie sich zu einem Wettstreit um die beste Sommerparty herausfordern. Jeder Sportler demonstriert, wie er die Produkte von SharkNinja, darunter die neue Ninja Double Stack XL 9.5L Heißluftfritteuse, den tragbare Shark FlexBreeze Ventilator, den Akkustaubsauger Shark Detect Pro, die Ninja CREAMi Deluxe und den Ninja Woodfire Pro Connect XL Outdoor Grill & Smoker, einsetzt, um die beste Sommerparty für Freunde auszurichten.

Die Inhalte der Kampagne zeigen, wie man mit den leistungsstarken und benutzerfreundlichen Geräten von SharkNinja eine perfekte Sommerparty ausrichten und mit köstlichen, schnellen Mahlzeiten als Gastgeber glänzen kann. Gäste werden nicht nur mit einfachen, leckeren Gerichten überzeugt, sondern auch mit einem sauberen Zuhause. Die Zusammenarbeit zwischen SharkNinja und den legendären Fußballspielern unterstreicht die natürliche Synergie zwischen Sportbegeisterten und den Produkten von SharkNinja - beide sind darauf ausgerichtet, immer und bei jedem Einsatz optimale Leistung zu bringen. Egal, ob man sich als Spitzensportler auf die Weltbühne vorbereitet oder Freunde zur ultimativen Public-Viewing-Party zu Hause einladen will, es gibt immer das passende SharkNinja-Produkt, um als Gastgeber zu überzeugen.

Bastian Schweinsteiger kommentiert: "Die EM in Deutschland ist natürlich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Selbstverständlich hoffen wir auf ein nächstes Sommermärchen. Dank SharkNinja bin ich jetzt bestens auf den Fußballsommer vorbereitet und freue mich schon alle unsere Freunde bei unseren Parties begrüßen zu dürfen."

Lana Sanleandro, Chief Marketing Officer für den Raum EMEA bei SharkNinja sagt: "Wir sind begeistert, dass wir mit so berühmten Sportlern zusammenarbeiten können, die unserer Meinung nach den Markenkern von SharkNinja bestens verkörpern. Die Beteiligung von Peter, Thierry und Bastian an dieser Kampagne ermöglicht uns, die herausragenden Eigenschaften unserer Produkte ins Scheinwerferlicht zu rücken und alle deutschen Sportfans mit #RaiseYourGame herauszufordern, dass sie sich auch als Gastgeber bewähren".

Weitere Informationen zu den SharkNinja-Produkten, die von Crouch, Henry und Schweinsteiger in dieser Kampagne verwendet wurden, finden Sie unter https://ninjakitchen.de/sport.

Schauen Sie sich das Video hier an: https://www.instagram.com/ninja.deutschland/?hl=en

