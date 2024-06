Schwalbach am Taunus. Die Arbeit in Groß- und Gastro-Küchen ist eine echte Herausforderung.

Die Arbeit in Groß- und Gastro-Küchen ist eine echte Herausforderung. Eine Voraussetzung, um alle Speisen pünktlich und in bester Qualität zu servieren: die richtigen Zutaten. Und für einen reibungslosen Ablauf: leistungsfähige Reinigungsmittel. Speziell für Profis entwickelt, bieten die Produkte von Procter & Gamble (P&G) Professional einen Mehrwert im Alltag einer Profi-Küche und helfen, selbst schwierigste Herausforderungen zu meistern: Sie erleichtern und beschleunigen die täglich anfallenden Reinigungs-Aufgaben. Davon ist auch Sternekoch Nelson Müller überzeugt und stellt die Produkte als neues Testimonial von P&G Professional vor. Parallel finden eine aufmerksamkeitsstarke, deutschlandweite Sampling-Aktion sowie weitere Kommunikationsmaßnahmen statt.

Viele Köch:innen predigen immer wieder eines: Auf die richtigen Zutaten kommt es an! Doch damit allein ist es nicht getan: Damit nach dem Kochen alles wieder hygienisch sauber wird, braucht es auch gute Reinigungsmittel. P&G Professional umfasst ein Sortiment an effektiven Reinigungsprodukten für den professionellen Einsatz, mit denen die Arbeit schnell, einfach und mühelos erledigt ist. Egal ob Oberflächenreinigung, Geschirrspülen oder das Waschen der Textilien - die Herausforderungen in einer Profi-Küche sind größer als daheim und entsprechend effizient müssen die Lösungen sein. Mit P&G Professional ist jede Profi-Küche im Nu wieder sauber.

Nelson Müller liebt's

Sternekoch Nelson Müller vertraut auf die Produkte von P&G Professional: "Spitzengastronomie, gehobene Küche oder unser Food Truck: Für mich gibt es ein verbindendes Element, und das ist Qualität. Die Qualität der Zutaten und der Zubereitung zählt ebenso dazu wie die Qualität der Produkte, ohne die Spitzenleistungen in egal welcher Küche nicht möglich wären: die Reinigungsmittel." Als Testimonial unterstützt Nelson die aktuelle Kampagne und berichtet aus seinem Alltag als Profi-Koch. Er freut sich über die Zusammenarbeit und sagt: "Mit P&G Professional habe ich den richtigen Partner in Sachen Reinigung gefunden."

Sichtbar an vielen Touchpoints

Um möglichst viele Gastro-Profis in Deutschland von den Vorteilen der P&G Professional Produkte zu überzeugen, findet aktuell eine zweistufige Probier-Aktion statt: Zum einen gibt es in acht deutschen Städten Direkt-Besuche in Restaurants mit Gratis-Ausgaben der Produkte von P&G Professional. Zum anderen sorgt eine Partnerschaft mit dem Lebensmittelgroßhändler METRO für noch mehr Aufmerksamkeit, wenn an jedem zweiten METRO-Markt in Deutschland sowie über die METRO Food Service Distribution Produktmuster an Gastronom:innen verteilt werden. So werden im Aktionszeitraum Mai bis Juni 2024 rund 30.000 Produktpakete kostenlos ausgegeben. Begleitet wird die Aktion von einer Multimedia-Kampagne, u.a. mit einem TV-Spot sowie zielgruppenspezifischen Digitalkampagnen. Neben Nelson Müller zählen auch Zora Klipp und Haya Molcho zu den Social Media Partnern von P&G Professional.

Über P&G Professional

P&G Professional umfasst ein Sortiment speziell entwickelter Produkte der bewährten Marken Meister Proper, Fairy und Ariel für den professionellen Einsatz. Egal ob Oberflächenreinigung, Geschirrspülen oder das Waschen von Textilien - die effektiven Reinigungsprodukte meistern selbst die schwierigsten Herausforderungen von Profis und sorgen für höchste Standards in Sachen Hygiene und Sauberkeit. Die Produkte von P&G Professional sparen dank der besonders hohen Effektivität Arbeitszeit und Energie. Damit bleibt mehr Zeit, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren: ein rundum positives Erlebnis für die Gäste!

Mit den Produkten von P&G Professional - u.a. Meister Proper Professional, Fairy Professional und Ariel Professional - sind die Reinigungs-Aufgaben in der Profi-Küche schnell, einfach und mühelos erledigt. Die Produkte reinigen tadellos, hygienisch rein und sind HACCP-konform. Dank der hohen Fettlösekraft in allen Formulierungen entfernen sie selbst hartnäckige Verschmutzungen, Verkrustungen oder Fett auch in kaltem Wasser und sorgen für langanhaltenden Glanz auf allen Oberflächen und dem Geschirr. Verschmutzte Textilien werden strahlend rein, während die Fasern vor vorzeitigem Verschleiß geschützt werden.

