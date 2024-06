Wiesbaden/Berlin. Am 9. Juni 2024 wurden die 96 Abgeordneten des Europaparlaments aus der Bundesrepublik Deutschland gewählt.

Am 9. Juni 2024 wurden die 96 Abgeordneten des Europaparlaments aus der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Mit der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses der Wahl durch Bundeswahlleiterin Ruth Brand ist am 10. Juni 2024 ab 05:30 Uhr zu rechnen. Die Bekanntgabe erfolgt in der Westlobby auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages (Reichstagsgebäude).

Achtung! Für das Betreten des Deutschen Bundestages benötigen Medienvertreterinnen und Medienvertreter eine gültige Bundestags-Akkreditierung. Der Medien-Zugang zum Reichstagsgebäude erfolgt in dieser Nacht ausschließlich über den Eingang zum Jakob-Kaiser-Haus in der Dorotheenstraße 100.

Die Verbreitung des vorläufigen Ergebnisses als Pressemitteilung erfolgt auf den bekannten Wegen via Internet (www.bundeswahlleiterin.de), E-Mail, ots-Dienst und X.

