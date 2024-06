Freiburg/Breisach. Am 23. Juni um 14 Uhr heißt es “Start frei!“ für das 13. Freiburger Entenrennen.

Am 23. Juni um 14 Uhr heißt es "Start frei!" für das 13. Freiburger Entenrennen. Rund 10.000 Gummienten werden an der Fabrikstraße von der Ladefläche eines LKWs ins Wasser gelassen und auf der Dreisam zwischen der Brauerei Ganter und dem Extrablatt ins Rennen gehen, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Das Pinot and Rock Festival ist in diesem Jahr als Sponsor mit dabei.

"Wir freuen uns sehr, das diesjährige Entenrennen als Sponsor unterstützen zu dürfen. Hier steht der gute Zweck im Vordergrund und der Erlös kommt einer Initiative zugute, die sich dem Wohl kranker Kinder verschrieben hat. Eine wichtige Sache", erklärt Kerem Sargut, Geschäftsführer von Pinot and Rock. Organisator des Events ist das internationale Kollektiv "Round Table 25 Freiburg", das sich für soziale Projekte und das Gemeinwohl engagiert. Ziel der Organisation ist es, durch tatkräftige Unterstützung und kreative Ideen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. "Wir freuen uns, mit dem Entenrennen nicht nur Spaß und Spannung zu bieten, sondern auch eine so wertvolle Initiative wie die Klinik Clowns zu unterstützen", sagt Karl Kristian Dischinger, Präsident von Round Table 25 Freiburg.

Der gesamte Erlös des Rennens geht in diesem Jahr an das Projekt "Klinik Clowns" der Universitätsklinik Freiburg. Die Klinik Clowns sind ein Team aus professionellen Clowns, die kranken Kindern in Krankenhäusern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit Humor und Herzlichkeit tragen sie dazu bei, den Heilungsprozess zu unterstützen und den Alltag der Patienten aufzuhellen.

Bereits ab 2,50 EUR können sich Besucherinnen und Besucher online ein Entenlos für das Rennen sichern. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise und gleichzeitig die Möglichkeit, Gutes zu tun. Für jedes der im Vorfeld erworbenen Lose schwimmt eine Rennente auf der Dreisam. Am Ende der Rennstrecke werden alle Enten eingesammelt und die Gewinnerenten werden entsprechend ihrer Reihenfolge ermittelt. Alle Gewinnlose werden im Anschluss an das Rennen vor Ort und zusätzlich online bekannt gegeben.

Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Peter Fox und Alli Neumann (Do 4.7.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 5.7.), Die Scorpions, Suzi Quatro und Alice Cooper (Sa 6.7.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 7.7.) freuen. Die Fanzone öffnet an den ersten beiden Festival-Tagen jeweils um 15 Uhr. An den Folgetagen um 13 (Sa) bzw. um 11 Uhr (So).

Tickets sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu NESS | Schorl3 | Aisha Vibes

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong Kicks

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceansides | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & Band

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen mit der Winzerkapelle Oberbergen

