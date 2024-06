Edinburgh, Schottland. Motorola Solutions hat bekannt gegeben, dass die schottische Polizei 10.

Motorola Solutions hat bekannt gegeben, dass die schottische Polizei 10.500 VB400 Bodycams bei den Einsatzkräften der Polizei im ganzen Land einsetzen wird. Die Polizeibehörde bezeichnet die Investition in Höhe von 13,3 Millionen Pfund (ca. 16 Millionen US-Dollar) als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung von Transparenz und öffentlicher Sicherheit.

Im Vorfeld der Beschaffung führte die schottische Polizei eine landesweite öffentliche Befragung zum Einsatz von Bodycams durch. 81 Prozent der 9.000 Befragten stimmten zu, dass der Einsatz von Bodycams das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit der Polizei stärken kann.

"Die Einführung von Bodycams hat für uns höchste Priorität. Sie wird die Polizeiarbeit in Schottland verändern", sagte Jane Connors, Deputy Chief Constable, Police Scotland. "Bodycams können das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich stärken und die Sicherheit sowohl der Einsatzkräfte als auch der Bevölkerung erhöhen, da sie transparente Beweise für Interaktionen liefern."

"Das von den Bodycams aufgenommene Videomaterial wird auch die Qualität der vor Gericht vorgelegten Beweise verbessern. Es kann damit Opfern schneller zu ihrem Recht zu verhelfen, indem es beispielsweise die Zahl frühzeitiger Schuldbekenntnisse erhöht und die Zeit, die Opfer, Zeugen und Polizeibeamte vor Gericht verbringen müssen, reduziert", so Connors.

Die Motorola Solutions VB400 zeichnet zuverlässig Video- und Audioaufnahmen in hoher Qualität auf und ermöglicht so eine objektive Erfassung von Ereignissen, die es den Polizeibeamten ermöglicht, Vorfälle zu dokumentieren und beweissicher zu speichern. Das Videomaterial wird automatisch in den VideoManager hochgeladen, wo es sicher, nachvollziehbar und überprüfbar gespeichert wird. So wird die Beweiskette geschützt, und Polizei, Öffentlichkeit und Justiz können sich der Integrität der Videobeweise sicher sein.

"Wir sind stolz darauf, die schottische Polizei bei ihrem landesweiten Einsatz von Bodycams zu unterstützen. Unsere VB400 Kameras inklusive Softwarelösung sind innovative Technologielösungen, die in Schottland entwickelt wurden und dazu beitragen, die Sicherheit an vorderster Front zu erhöhen", sagte Mark Schmidl, Senior Vice President für den internationalen Vertrieb bei Motorola Solutions.

Die Ausstattung der Einsatzkräfte in Schottland mit Bodycams reiht sich in eine lange Liste von erfolgreichen Projekten mit Sicherheitsbehörden, die auf die Videolösungen von Motorola Solutions vertrauen. Dazu gehören eine Reihe anderer britischer Polizeiorganisationen inklusive der Justizbehörden, die französische Nationalpolizei, die litauische Nationalpolizei sowie die Polizei in Österreich. Police Scotland vertraut außerdem auf das landesweite, sicherheitskritische Airwave-Netz, die TETRA-Funkgeräte und die mobile Polizei-Applikation Pronto, die bei über der Hälfte aller Polizeibehörden in Großbritannien zum Einsatz kommen.

