Alles glänzt neu im Hause Living Haus. Am gestrigen Donnerstag, den 06.06.2024, präsentierte die Marke für Fertighäuser ihre neue Website. Damit gehen eine geschärfte Markenidentität, ein frisches Corporate Design und neue, digitale Anwendungen einher. Baufamilien freuen sich auf eine ideal auf sie abgestimmte User Journey und Begleitung vor, während und nach dem Hausbau.

Zuhause ist nicht, Zuhause wird: Mit diesem Transformationsgedanken hat sich auch Living Haus gewandelt. Nach gut 9 Jahren am Markt präsentiert sich die Marke in einem neuen Look & Feel: Als Konzeptdenker, Problemlöser und Zuhause-Versteher transformiert Living Haus den Hausbaumarkt - und bleibt sich im Kern dennoch treu: Energieeffiziente, flexibel planbare und erschwingliche Eigenheime setzen einen Ankerpunkt in einer Welt, die von ständigem Wandel und Krisen geprägt ist. Steigende Energiepreise, steigende Materialkosten und steigende Zinsen - diesen Herausforderungen stellt sich Living Haus mit seinem einzigartigen Ausbauhaus-Konzept entgegen. Hier vertrauen Baumfamilien auf Freiheit, Sicherheit und Selbstverwirklichung in ihrem Bauprozess.

Leb dich Haus

Living Haus hat Zuhause verstanden, denn Living Haus versteht, was Baufamilien brauchen. Diese Zielgruppenfokussierung steht übergreifend über dem gesamten neuen Markenauftritt. Eine emotionale Ansprache auf Augenhöhe mit den Baufamilien, gepaart mit Designtrends zeichnet fortan die Marke aus. Dies kommt im neuen Markenclaim "Leb dich Haus" zur Geltung. Der Claim mit Kofferwort verschmilzt das Produkt Haus mit dem Wunsch der Baufamilien, sich individuell beim Bau des eigenen Zuhauses auszuleben. Damit trifft Living Haus den Zahn der Zeit: in einer Gesellschaft, die auf Nachhaltigkeit, Individualität und Smart Living bedacht ist, treibt Living Haus den Hausbau der Zukunft voran und schafft einen Ort, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt.

Interaktiv, Inspirierend, Digital

Das Statistische Bundesamt berichtet von rund 40 % weniger Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr. Kein Wunder, findet Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus:

"Finanzierung, Energiepreise, Grundstückssuche - Viele schrecken vor dem Projekt Hausbau zurück, weil ihnen die Sicherheit fehlt. Doch genau die vermitteln wir! Durch unsere einzigartigen Services nehmen wir unsere Baufamilien an die Hand und führen sie - sehr digital - durch den Gesamtprozess: von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Einzug."

Um es potenziellen Baufamilien noch einfacher zu machen, sich auf das Thema Hausbau einzulassen, entwickelte die Marke neue Strategien. Schließlich ist Living Haus mit der Markentransformation nicht nur stilistisch am Zahn der Zeit, sondern hält auch Schritt mit dem digitalen Wandel:

Der digitale Hauskatalog sowie die digitale Hauskunft , die Imagebroschüre der Marke, ist interaktiv gestaltet. Gedruckte Magazine waren gestern, von nun an ist das Angebot von Living Haus multisensorisch erlebbar: Klicken, Scrollen, Lesen, Hören.

sowie die , die Imagebroschüre der Marke, ist interaktiv gestaltet. Gedruckte Magazine waren gestern, von nun an ist das Angebot von Living Haus multisensorisch erlebbar: Klicken, Scrollen, Lesen, Hören. Wer sich noch nicht allzu sehr mit dem Thema Hausbau beschäftigt hat, wird mit dem Zuhause-Guide in die Living Haus Welt eingeführt. Die Anwendung, die an eine Dating-App erinnert, findet das "perfect match" zwischen Baufamilie und Living Haus mit wenigen Swipes. Mit diesen Anwendungen motiviert und spricht Living Haus all jene an, die sich für Hausbau interessieren, ganz egal, ob Profi oder Laie.

Das Wie ich es will Fertighaus

Bei Living Haus dreht sich alles um das Wohnglück der Baufamilien. Mit den diversen Inklusivleistungen, wie dem Grundstücksservice, dem DIY-Coaching oder dem Zuhause-Paket schaffen sich die Baufamilien ein Fertighaus genau nach ihrem Geschmack und errichten damit ein Zuhause mit Selbermacherstolz. Nach diesem Prinzip bekam das einzigartige Produkt von Living Haus einen neuen Namen: Das Wie ich es will Fertighaus - ein Haus, das mit Schnelligkeit, Kosteneffizienz und Individualisierungsmöglichkeiten gegenüber klassischem Nassbau trumpft.

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

