Baden-Baden. SWR Unterhaltungsshow ab 16.

SWR Unterhaltungsshow ab 16. Juni 2024 zurück im Ersten / Stefan Mross und seine Gäste sonntags ab 10 Uhr live aus Rust

"Immer wieder sonntags" startet am 16. Juni 2024 in die Sommersaison. In zwölf Live-Folgen der SWR Show und einem Best-of begleitet der beliebte Gastgeber und Sänger Stefan Mross am Sonntagvormittag sein Publikum im Ersten und vor Ort durch den Sommer. Außerdem feiert Mross heuer sein 20. Jahr als Moderator der Musiksendung, das Jubiläum wird sich in Form von Rückblicken und Gästen aus den vergangenen 20 Jahren durch die gesamte Saison ziehen. Die Auftaktsendung aus der Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust am 16. Juni um 10 Uhr im Ersten ist wie alle weiteren Folgen jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

Über 120 Künstler:innen auf der Bühne

Über 120 Künstler:innen werden in diesem Jahr mit ihren Songs auf der "Immer wieder sonntags"-Bühne stehen. Prominente Gäste der ersten Folge am 16. Juni sind u.a. Wencke Myhre, Marina Marx, Tim Peters, Ronja Forcher, Nino de Angelo, Alexandra Hofmann, Sarah Zucker und die Höhner aus Köln. Auch werden sich in diesem Jahr wieder 13 Kandidat:innen dem Wettbewerb um den Titel Sommerhitparadenkönig:in stellen und junge Talente werden in jeder Folge ihr Können am "roten Mikrofon" präsentieren. Auch die lebendige Puppe Holzwurm Willi wird wieder mit von der Partie sein, ebenso wie die prominenten Gäste, die in der "Starküche" ihr "Gericht mit Geschichte" zubereiten. Auch eine Neuheit kann für dieses Jahr verkündet werden: Sängerin und Schauspielerin Ronja Forscher, bekannt aus dem "Bergdoktor", wird sich live aus unterschiedlichen Orten in Deutschland in die Sendungen schalten und einen Menschen vor Ort überraschen. Rund um die Sendung gibt es außerdem ein vielfältiges Online-Angebot.

Dreizehn Sendungen mit zwölf Live-Ausgaben

"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung Anne Moosmayer. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust.

"Immer wieder sonntags", ab 16. Juni 2024, sonntags, 10 Uhr im Ersten

Alle Termine 2024:

16., 23. und 30. Juni,

7., 14., 21. und 28. Juli,

11., 18. und 25. August

1. und 8. September

sowie ein Best-of am 15. September

Über Akkreditierungsmöglichkeiten für Journalist:innen und Fotograf:innen informieren wir gesondert.

Tickets und Buchung unter:

07822 77-6688 oder www.europapark.de/de/events/immer-wieder-sonntags

Weitere Informationen unter: http://swr.li/immer-wieder-sonntags-saisonstart-2024

Fotos unter: www.ARD-foto.de

Pressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Gabler, claudia.gabler@swr.de, Tel. 07221 929 23273 Newsletter:

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: SWR - Das Erste