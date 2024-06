Köln. Das ist bestes Entertainment! “The Real Housewives of Munich“ ist eine brandneue Reality-Serie, die einen exklusiven Einblick in das Leben von Münchens schillerndsten High-Society-Damen gewährt. Glamour, Mode und großer Luxus stehen hier im Fokus - das Leben der extravaganten Protagonistinnen ist nie langweilig. Sie alle sind charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam - und natürlich EXTREM wohlhabend. Egal ob sie ihren Wohlstand einer Heirat oder Erbschaft zu verdanken haben oder ihn sich als Selfmade-Millionärin hart erarbeitet haben - sie alle zeigen gerne ihren Luxus und nehmen die Zuschauer:innen mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Jede der sechs Folgen dreht sich um ein besonderes Event, das im Mittelpunkt der Handlung steht: sei es eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein hochkarätiges Skirennen, bei dem alle Housewives zusammenkommen.

Und das sind die "Real Housewives of Munich": Carina (33), Mutter und Geschäftsfrau, Lili (38), ehem. Unternehmensberaterin, Seher (38), Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner, Natalie (37), Profi im Immobilienbereich, Pegah (31), Leistungsfachbearbeiterin und Joana (46), Designerin.

2006 begann in den USA mit "The Real Housewives of Orange County" diese einzigartige Erfolgsgeschichte. 2010, mit der ersten Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills", entwickelte sich das Format zu einem globalen Megahit. In den USA endete kürzlich die 13. Staffel von RHOBH. Das Format ist darüber hinaus zu einem weltweiten Phänomen mit 28 Adaptionen in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Asien und Afrika geworden.

Die sechs Folgen von "The Real Housewives of Munich" werden ab 6. Juli wöchentlich auf der All Inclusive Entertainment App RTL+ in Doppelfolgen ausgestrahlt. RHOM ist eine Produktion von Tresor TV für RTL+.

