Termine: von Montag, 10. Juni, bis Freitag, 14. Juni

Das NDR Info Team reist vom 10. bis zum 14. Juni einmal quer durch den Norden - und berichtet von fünf Stationen live. Morgens sind die NDR Info Reporterinnen und Reporter aus Greifswald, Rostock, Flensburg, Cuxhaven bzw. Emden im Radio zu hören, nachmittags sendet NDR Info im NDR Fernsehen um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr und 21.45 Uhr aus den jeweiligen Orten.

Als Moderatorinnen sind Romy Hiller für die Nachmittagsausgaben und Susanne Stichler für die Ausgabe um 21.45 Uhr mit auf Tour. Sie vertiefen die Beiträge durch Interviews mit Gesprächspartnerinnen und -partnern aus der Region. Ob grenzüberschreitendes Zusammenleben, kriselnde medizinische Versorgung oder fehlende Mobilität - an jedem Ort konzentriert sich NDR Info auf Themen, die den Menschen dort besonders wichtig sind. Infos dazu gibt es zudem online auf NDR.de, in der NDR Info App und auf den NDR Info Social Media Kanälen.

Beteiligung der Norddeutschen war und ist gefragt

Für die Schwerpunkte der Sendungen können bzw. konnten Hörer*innen und Zuschauer*innen im Rahmen der Aktion "Wünsch dir deinen NDR" selbst Themen vorschlagen (für Radioberichte sind Vorschläge noch bis zum 7. Juni möglich). Die Redaktion haben bereits mehrere tausend Ideen und Wünsche erreicht. Auch vor Ort möchte sie nun ins Gespräch kommen. Was ist gut an NDR Info? Und was können die Macherinnen und Macher noch verbessern?

Wahl-Nachlese in Greifswald

Die Tourwoche startet am Montag, 10. Juni, auf dem Marktplatz in Greifswald. Und zwar politisch: In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen am Wochenende zuvor nicht nur über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments abgestimmt, sondern bei der Kommunalwahl auch über ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Region. Wie schauen die Menschen in Greifswald auf die Ergebnisse? Und warum organisieren sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Wählergemeinschaften? Außerdem beleuchtet NDR Info das Verhältnis zum Nachbarn Polen. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist in der Region für viele längst Alltag, etwa in zweisprachigen Schulen und Kitas. Aber nicht immer läuft sie reibungslos.

"Zeitenwende" in Rostock

Am zweiten Tag heißt die Station Rostock. Früher wurden hier, in der einzigen Großstadt Mecklenburg-Vorpommerns, Kreuzfahrtschiffe gebaut. Heute werden für die Bundeswehr Fregatten repariert. Seit der Übernahme der früheren MV-Werft durch die Marine entwickelt sich die Region mehr und mehr in Richtung einer Militärbasis. Laut Bundeswehr arbeiten hier inzwischen knapp 5400 Menschen in Zivil und in Uniform für die Truppe. Wie schauen Werftarbeiter auf diese "Zeitenwende"? Und welche Herausforderungen warten auf Familien, die wegen der Bundeswehr extra nach Rostock ziehen? Akuter Wohnungsmangel machen einen Neuanfang nicht gerade einfach.

Von den Nachbarn lernen in Flensburg

Am dritten Tag der Sommertour, dem 12. Juni, richtet sich der Blick im Museumshafen von Flensburg auch zur nahen dänischen Grenze: Immer mehr Deutsche wollen im Land der Hot Dogs und bunten Holzhäuser leben. Im Süden Dänemarks ist ihre Zahl so hoch wie nie: ein Zuwachs von 80 Prozent innerhalb weniger Jahre. Doch kommen die deutschen Auswanderer mit den richtigen Erwartungen? Und was können wir von unserem nördlichen Nachbarn Dänemark lernen? Was die Menschen im hohen Norden außerdem bewegt: fehlende Mobilität. Raus aus dem Dorf, hin zur Arbeit, zum Amt oder in den Supermarkt: In ländlichen Regionen ist das ohne Auto fast unmöglich. 24-Stunden-Rufbusse und Fahrrad-Highways sollen das jetzt ändern. Aber kann das klappen?

In Cuxhaven hat sich der Wind gedreht

An Tag vier geht es an die Nordseeküste, nach Cuxhaven. Die Stadt erlebt nach wirtschaftlich durchwachsenen Jahren gerade einen Neustart: Die Energiewende schafft Arbeitsplätze. NDR Info ist unterwegs mit Menschen, die neu hierhergezogen sind. Sie zeigen, wie der rasante Ausbau von Windparks im Wasser und an Land bereits einiges verändert hat. Früher lebte Cuxhaven von der Fischerei. Die gibt es zwar immer noch, aber anders: NDR Info berichtet aus einer Fabrik, die Seelachsfilets herstellt. Dann geht es in die Nordsee, mit Kitesurfern - auf der Suche nach der perfekten Welle.

Finale in Emden: Wirtschaftskraft und medizinische Versorgung

Die letzte Station führt NDR Info in die Innenstadt von Emden. Seit Jahren prägen hier viele leere Geschäfte das Bild. Wie gelingt es einigen Einzelhändlern, sich dennoch zu behaupten? Und wie steht es insgesamt um die Wirtschaftskraft der Region rund um starken Arbeitgeber VW und den Emder Hafen, dem drittgrößte Autoverladehafen Europas? Weiteres Thema ist die medizinische Versorgung in der Region. Das Krankenhaus in Norden hat im vergangenen Jahr geschlossen und eine Bürgerinitiative kämpft dafür, die Schließung rückgängig zu machen. Der Druck auf die Landarztpraxen ist groß. Umso besser, dass die Uni Oldenburg deutsch-niederländischen Nachwuchs in der Grenzregion ausbildet. Aber reicht das?

In Greifswald (10.6.), Cuxhaven (13.6.) und Emden (14.6.) macht während der Tour von NDR Info auch der NDR DialogBus Station und lädt zum Gespräch mit NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein. Mehr Infos unter https://www.ndr.de/service/NDR-im-Dialog-Unterwegs-fuer-Austausch,ndrimdialog120.html

