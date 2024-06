Frankfurt am Main. In einem aktuellen Projektbericht zeigt die Management- und Technologieberatung BearingPoint, wie sie die NORD/LB bei der Implementierung einer virtuellen Datenplattform als entscheidenden Baustein der Datenmanagementstrategie unterstützt hat.

In einem zunehmend datengesteuerten Geschäftsumfeld stehen Banken vor der Herausforderung, ihre verfügbaren Daten nicht ausreichend verwerten zu können. Aufgrund mangelnder Datenqualität, -verfügbarkeit und -zugänglichkeit, sind Unternehmen oft nicht in der Lage, umfassende Erkenntnisse für ihre Entscheidungsfindungsprozesse zu nutzen. Zusätzlich entsteht ein erhöhtes Risiko, regulatorische Vorschriften nicht einhalten zu können.

Die NORD/LB, eine der größten deutschen Geschäftsbanken, hat die Bedeutung von Innovationen in ihrer Datenmanagementstrategie erkannt. Um optimale Geschäftsentscheidungen treffen zu können, sah das Finanzinstitut zudem die Notwendigkeit, die Transparenz und Sichtbarkeit von Daten zu verbessern.

Transformation zu einer modernen Datenorganisation

BearingPoint unterstützte die NORD/LB bei der Implementierung einer cloudbasierten Lösung zur Modernisierung der Datenverarbeitung und des Berichtswesens. Um das Konzept der Datenvirtualisierungsplattform zu veranschaulichen, wurde ein erster Anwendungsfall implementiert und Komponenten für die Berichterstattung zum SRB Data Valuation Set geliefert.

Mit Hilfe des Data-Mesh-Ansatzes, der auf die neue Datenmanagementstrategie der NORD/LB abgestimmt ist, baute BearingPoint unter Verwendung von Microsoft Azure die Plattform und kombinierte vier Schlüsselkomponenten. Als Ergebnis werden mit der Eventstreaming-Plattform Apache Kafka Daten basierend auf einem Business Data Model aus verschiedenen Quellen in Echtzeit integriert. Die Daten werden gemäß dem intern definierten Fachobjektmodell klassifiziert und strukturiert, in einem Dokumentenspeicher (Microsoft Cosmos) gespeichert und in ein konsumierbares Format (Microsoft Synapse) umgewandelt. Anschließend ermöglichen Data Virtuality und PowerBI den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Daten selbstständig zu verbessern, zu kombinieren und zu visualisieren.

"Ich freue mich sehr über das erfolgreiche Datenmanagementprojekt gemeinsam mit der NORD/LB. Diese kann nun Self-Service-Business-Intelligence-Funktionen freischalten, die eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen ermöglichen. Dieser Erfolg ist ein Beispiel für unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die die betriebliche Effizienz steigern und Unternehmen in die Lage versetzen, in unserer datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Vielen Dank für die hervorragende Teamleistung", sagte Christian Knedelstorfer, Partner bei BearingPoint.

Ermöglichung von Self-Service Business Intelligence und Data Analytics

Durch die Investition in diese moderne Berichtsplattform kann die NORD/LB ihre Berichterstattungsprozesse verschlanken und den manuellen Aufwand reduzieren. Dadurch können die Fachabteilungen schneller und flexibler auf kommende interne und externe Anforderungen reagieren.

Darüber hinaus bildet die neue Lösung die technische Grundlage dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NORD/LB mühelos auf Geschäftsdaten zugreifen und diese analysieren können. Ziel ist es, dass sie maßgeschneiderte Berichte über Geschäftsfälle erstellen können, die leicht verständlich sind und als Grundlage für Entscheidungsfindungen dienen.

"BearingPoint überzeugte durch ein schnelles und tiefes Verständnis unseres Solution Designs, welches sie ganz in unserem Sinne nachhaltig und stabil operationalisierten. Erfolgsgarant war insbesondere die technische Expertise verbunden mit einem feinen Gespür für Management-relevante Entscheidungsbedarfe entlang des Implementierungsprozesses," sagte Paul Wegner, Project Manager bei NORD/LB.

Über die NORD/LB

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanzgruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor sowie für Flugzeuge, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Standorte in Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Standorten in London, New York und Singapur vertreten.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

