Auf den diesjährigen DLG-Feldtagen (11.-13.06.2024 in Erwitte/Lippstadt) präsentiert die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) als Mitveranstalter zusammen mit ihrem Tochterunternehmen HAUPTSAATEN für die Rheinprovinz GmbH ihre aktuellen Produkte und Themen. Der Gemeinschaftsstand VG41 von RWZ, Raiffeisen Waren GmbH und Raiffeisen Vital eG trägt das gemeinsame Standmotto: "Für eine starke Landwirtschaft - nachhaltig, digital, zukunftssicher". Die Unternehmen zeigen leistungsstarke Sorten, innovative Betriebsmittel und etablierte Softwarelösungen. Diese tragen dazu bei, die Landwirtschaft noch nachhaltiger und digitaler zu machen - und sie damit weiter zu stärken und zukunftssicher aufzustellen.

HAUPTSAATEN zeigt aktuelle Highlights des Saatgutmarktes auf ihren Demoparzellen. Das Unternehmen ist seit Jahren äußerst erfolgreich und als Spezialist für frühreife Sorten mit erhöhter Trockentoleranz, Hochertragssorten mit besonders positiven agronomischen Eigenschaften, fusariumtolerante Sorten sowie Spezialkulturen bekannt.

Ein Schwerpunkt der RWZ bei den DLG-Feldtagen liegt unter anderem auf digitalen Lösungen für die Landwirtschaft. Anschaulich präsentiert werden die digitale Agrarhandelsplattform akoro sowie die digitale Ackerschlagkartei Ackerprofi. Zudem werden Aspekte der regenerativen Landwirtschaft mit dem RWZ-Projekt "Boden gut machen", innovative Zwischenfruchtmischungen und Carbon Farming gezeigt.

Zum Thema Carbon Farming präsentiert die RWZ aktuelle Informationen und Lösungen für eine klimaoptimierte landwirtschaftliche Produktion über das Gemeinschaftsprojekt von RWZ und BASF "KlimaPartner Landwirtschaft". Dafür findet unter anderem eine große Infoveranstaltung am 11. Juni statt. Zudem wird das Projekt im Rahmen des "Tages der Wertschöpfungsketten" am 13. Juni bei der DLG-Diskussionsrunde "Weizenproduktion und -vermarktung mit Mehrwert für alle Verarbeitungsstufen" thematisiert. Die RWZ widmet sich den aktuellen Herausforderungen durch passende Betriebsmittel und Agrartechnik sowie das dazugehörige Know-how.

Das RWZ-Tochterunternehmen Wilhelm Weuthen GmbH & Co. KG ist ebenfalls am Stand vertreten. Europas größter Kartoffelhändler stellt seine Kompetenz für alle Verwertungsrichtungen von Kartoffeln sowie für Speisezwiebeln dar.

Auf zwei angrenzenden Grasständen (GB71) werden zudem neueste Maschinen und Geräte namhafter Agrartechnikhersteller für Aussaat, Bodenbearbeitung, Ernte und Abtransport gezeigt.

Ergänzend zum Messeauftritt finden auf dem Gelände Fachveranstaltungen zu den genannten Themen von RWZ und HAUPTSAATEN statt.

Veranstaltungstermine:

11. Juni, 13:00 - 14:30 Uhr, DLG-Plaza: Infoveranstaltung zum Gemeinschaftsprojekt von RWZ und BASF "KlimaPartner Landwirtschaft - Mehr Ertrag und Mehrwert mit Carbon Farming"

12. Juni, 14:00 Uhr, DLG-Forum:Fachveranstaltung von HAUPTSAATEN: "Pflanzenbau out of the Box - alternativer Einsatz von Sommer- und Wintergetreide"

13. Juni, 12:00 - 13:30 Uhr, DLG-Plaza:Projekt "KlimaPartner Landwirtschaft" im Rahmen des Tages der Wertschöpfungskette beim Schwerpunkt "Wertschöpfungsketten für Qualitätsgetreide"

