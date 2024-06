Köln. Mamma mia! Mit “Stanley Tuccis Italien“ geht bei RTL Living eine neue kulinarische Entdeckungsreise an den Start, in der Hollywoodstar Stanley Tucci den Köstlichkeiten Italiens auf der Spur ist. Denn: Der Sohn italienischer Einwanderer ist nicht nur Oscar-Nominee - sondern auch leidenschaftlicher Koch. Los geht die schmackhafte Reise mit sechs Episoden quer durchs Land am Montag, 1. Juli 2024, um 20:15 in einer Deutschlandpremiere bei RTL Living - und als Stream auf RTL+.

Ob eine cremige Carbonara in Rom, die köstliche Einfachheit sizilianischer Pasta alla Norma, die safrangetränkte Seidigkeit des Risottos in Mailand oder die beste Pizza der Welt in Neapel: In seiner sechsteiligen Serie "Stanley Tuccis Italien" reist der Hollywoodstar (u.a. bekannt aus "In meinem Himmel" und "Winchell") quer durchs ganze Land, um den besten Köch:innen die Geheimnisse und Köstlichkeiten der regionalen Küchen zu entlocken. Mit großem Appetit und unbändiger Neugierde bewaffnet stellt er dabei eindrucksvoll unter Beweis, dass die Vielfalt der italienischen Küche einen Vorgeschmack auf die ebenso beeindruckende Geschichte und Kultur des Landes gibt.

Produziert für CNN Original Series, zeigt RTL Living die die preisgekrönte Kochreihe (u.a. drei "Prime Emmy Awards") zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Als Executive Producer fungierten unter anderem Amy Entelis, Lyle Gamm und Host Stanley Tucci.

