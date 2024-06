Bad Wimpfen. Als “Offizieller Partner deines Festivals“ bietet Lidl mit DJs, Partyspielen, Food-Stationen und exklusiver Fashion-Kollektion eine Rundum-Versorgung

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park sorgen in der ersten Juni-Woche wieder für Partystimmung. Auf die Lidl-Festivalfilialen mit jeweils rund 150 Lidl-Kollegen können sich die Musikbegeisterten währenddessen wie gewohnt verlassen: Unter dem Motto "Voll versorgt" liefern die Rock Stores mit bis zu 20 Kassen auf über 1.500 Quadratmetern alles, was Festivalbesucher sich für durchtanzte Nächte, gemeinsame Grillaktionen auf dem Campingplatz oder ein energiebringendes Frühstück wünschen. Das Sortiment ist mit über 400 Produkten speziell auf die Bedürfnisse der Festivalteilnehmer angepasst. Lidl präsentiert sich somit vor Ort als "Offizieller Partner deines Festivals". Von Backwaren, wie dem langjährigen Headliner Schinken-Käse-Croissant, über Convenience-Artikel mit veganen Snacks und Süßigkeiten bis hin zu Grillprodukten mit Fleisch sowie veganen und vegetarischen Alternativen sichert Lidl die Versorgung während der Festivaltage komplett ab. Mit täglich frisch angeliefertem Obst und Gemüse sowie Salaten sorgt Lidl für eine bewusste Ernährung, um ausgelassen weiterrocken zu können. Selbstverständlich ergänzen auch Bier, Longdrinks und Shots das Sortiment, genauso wie die wichtigsten Festivalutensilien wie zum Beispiel Campingmöbel, Grillzubehör und der Allrounder Gaffer Tape. Und das Beste: Alle Produkte werden zu den regulären, günstigen Lidl-Preisen angeboten. Ein weiterer Top-Act im Lidl-Line-up ist die Fashion-Kollektion. Festivaltaugliche Kleidung wie Shirts, Hoodies, Sonnenbrillen, Regenponchos, Gürteltaschen oder Bandanas machen den Style perfekt. Die Kollektion ist in limitierter Stückzahl exklusiv in den Rock Stores und ab dem zehnten Juni um null Uhr im Lidl-Onlineshop erhältlich.

Vom Newcomer zum erfahrenen Rocker

Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland startete Lidl bereits vor zehn Jahren mit einer Festivalzeltfiliale. Dadurch blickt der Frische-Discounter auf eine langjährige Erfahrung zurück. Auch über das Festivalsortiment hinaus rockt Lidl gemeinsam mit den Musikfans als Festival-Partner. Rund um die Filialen sorgen Partyspiele, Klebe-Tattoo-Stationen und DJs für Entertainment. Schattenspendende Pavillons, chillige Sitzgelegenheiten und Grillstationen laden zum Entspannen im Festivaltrubel ein. Ein weiteres Highlight sind die beiden "Lidl Food Stations" bei Rock am Ring und Rock im Park. Leckere, frische Bowls und warme Speisen wie beispielsweise vegane Käsespätzle und Schupfnudeln mit Sauerkraut zum günstigen Lidl-Preis von 5 Euro bieten die letzte Stärkung vor dem Infield.

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock am Ring

Mittwoch, 5. Juni: 14 - 00 Uhr

Donnerstag, 6. Juni: 8 - 00 Uhr

Freitag bis Sonntag, 7. bis 9 Juni: 8 - 3 Uhr

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock im Park

Donnerstag, 6. Juni: 9 - 2 Uhr

Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni: 6 - 2 Uhr

Mehr Informationen zu den "Rock Stores" wie die Sortimentsliste erhalten Sie hier: lidl.de/rockstore.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

