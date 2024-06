Köln. Anlässlich des Weltumwelttags am 5.

Anlässlich des Weltumwelttags am 5. Juni 2024 präsentiert GoDaddy, der weltweit führende Anbieter von Websites und Domains, die Ergebnisse seiner repräsentativen GfK-Umfrage zum Thema "Perspektiven Unternehmertum". Die Ergebnisse zeigen das Stimmungsbild in Deutschland zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit in Unternehmen. Die zentrale Erkenntnis: Unternehmen müssen ihr Engagement für Nachhaltigkeit deutlich verstärken.

Insgesamt existiert ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nachhaltigen Gesamtentwicklung: Der Schutz der Umwelt und die Förderung nachhaltiger Lebensweisen sind für die Mehrheit der Befragten (71 %) persönlich wichtig. Lediglich 8 % der Befragten messen diesen Themen keine oder nur geringe Bedeutung bei.

Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen: Kritischer Blick der Bürger:innen

"Die Ergebnisse zeigen, dass sich der größte Teil der Menschen in Deutschland eine bessere und gesündere Umwelt wünscht. Dieses 'Grundbedürfnis' sollten Gründer:innen und Kleinunternehmer:innen immer ins Bewusstsein rufen, wenn es darum geht, zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und auszubauen", erklärt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy.

Das Verbesserungspotenzial seitens der Wirtschaft ist offenbar groß, wie die aktuelle GoDaddy-Umfrage belegt. Was die Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen betrifft, sind die Einschätzungen innerhalb der Bevölkerung durchaus kritisch: Während 26 % der Befragten der Meinung sind, dass Unternehmen ausreichend aktiv sind, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern, ist fast jeder Dritte (32 %) der Ansicht, dass hier noch nicht genug getan wird.

Technologien als Hoffnungsträger: Breite Unterstützung für staatliche Anreize

Als Hoffnungsträger für ein höheres Maß an Nachhaltigkeit gelten weiterhin die Digitalisierung und der Umstieg auf nachhaltige Technologien. Entsprechend groß ist der Wunsch innerhalb der Bevölkerung nach einem besseren und schnelleren Fortschritt: Die große Mehrheit der Befragten (63 %) befürwortet deshalb staatliche Anreize wie Subventionen und Steuererleichterungen zur Förderung umweltfreundlicher Technologien.

"Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen deutlich, dass Verbraucher:innen in Deutschland sich wünschen, Unternehmen würden nachhaltiger handeln als bisher", so Alexandra Anderson weiter. "Gute Zukunftsaussichten haben insbesondere Gründer:innen von Unternehmen, die die Wünsche und Sorgen der Konsument:innen ins Zentrum ihrer Geschäftsmodelle rücken und entsprechende Lösungen anbieten. Wir bei GoDaddy haben es uns zur Aufgabe gemacht, ambitionierten Entrepreneur:innen Tools und Inhalte an die Hand zu geben, die ihnen genau das ermöglicht. "

Über die Umfrage

Im Auftrag der GoDaddy Deutschland GmbH wurden mit dem GfK eBUS® 1.000 Personen im Alter von 18-74 Jahren befragt, die die deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Die Befragung wurde im April 2024 durchgeführt.

