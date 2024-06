Baierbrunn. Unser beliebtes Kindermagazin medizini feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum - und seit über 20 Jahren zählen die Spielpläne zu großen Fußballereignissen zu den Highlights.

Dieses Jahr ist Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft, da ist das neue medizini-Spielplan-Poster ein Muss für alle kleinen Fußballfans: Stars wie Kroos, Mittelstädt und Musiala sind natürlich mit dabei, dazu eine große Übersicht über die Gruppeneinteilung, die Spielstätten und ganz viel Platz zum Punkte eintragen. Durch die kompakte Größe lässt sich das Spielplan-Poster prima im Kinderzimmer aufhängen und ist immer bereit, wenn die Spielergebnisse da sind.

Welche große Faszination so eine Europameisterschaft auf Kinder ausübt, weiß medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Das ist für Klein und Groß das Sportereignis dieses Sommers, die Spannung steigt und alle hoffen natürlich auf ein gutes Abschneiden unserer Männer-Mannschaft."

Mit dem medizini-Spielplan haben die Kinder die Möglichkeit, ihre eigene Tabelle zu führen und so Spiel für Spiel die Ergebnisse im Blick zu behalten. Der EM-Fußballspielplan 2024 erscheint mit der Juni-Ausgabe von medizini und wird in den meisten Apotheken als Geschenk an die Kunden und Kundinnen abgegeben.

! Außerdem zum Schmunzeln: Das Kindermagazin zeigt auch, was passiert, wenn Tiere auf Spielfeldern "zu Besuch" kommen: Ein Hund, der bei einem Frauenfußballspiel aufs Feld rennt und mitspielen möchte, oder eine Motte, die sich bei der EM 2016 auf Cristiano Ronaldos Stirn setzte. Alles schon passiert! Mehr dazu im neuen medizini.

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.066.566 Exemplaren (IVW 1/2024). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich. Alles zum aktuellen Jubiläum gibt es hier: https://www.wortundbildverlag.de/medizini

