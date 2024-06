München. Deutschlands Kinder können immer schlechter schwimmen. Die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter hat sich seit 2017 verdoppelt.

In 14 Städten bundesweit bietet Desjoyaux Pools gemeinsam mit der Schwimmschule Sharky kostenlose Seepferdchen-Kurse an.

An der Desjoyaux "Pool-School" beteiligen sich 13 Händler, die für das Kursangebot ihre Ausstellungs-Pools bereitstellen.

Triathlon-Legende Jan Frodeno und Desjoyaux haben sich vorgenommen, in den kommenden Jahren 5.000 Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen.

Deutschlands Kinder können immer schlechter schwimmen. Die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter hat sich seit 2017 verdoppelt. Ausgefallener Unterricht während der Coronazeit, zu wenig Lehrschwimmbecken und begrenzte Kapazitäten bei den Schwimmschulen sind einige Gründe dafür. Gerade jetzt, wenn die Freibad- und Feriensaison beginnt, wird das unzureichende Angebot an Kinderschwimmschulen offensichtlich und es steigt das Risiko von Badeunfällen.

Schwimmkurse in Desjoyaux Pools mit Unterstützung der Schwimmschule Sharky

Dagegen wird jetzt etwas unternommen. Der Poolbauer Desjoyaux bietet kostenlosen Schwimmunterricht in den Ausstellungsbecken seines deutschen Händlernetzwerkes an. In Kooperation mit der privaten Schwimmschule Sharky sollen im Rahmen der Desjoyaux "Pool-School" ab 1. Juli 2024 bundesweit rund 400 Kinder für das Seepferdchen-Abzeichen fit gemacht werden. "Wasser sollte Spaß, Sport und Erholung bedeuten und keine Gefahr. Deshalb darf man nichts unversucht lassen, jedem Kind eine adäquate Schwimmausbildung zu ermöglichen. Die Pool-School ist für uns als Poolbauer eine Herzensangelegenheit. Das Projekt soll wachsen und in den kommenden Jahren bis zu 5.000 Kinder erreichen", so Axel Steinbach, Geschäftsleiter von Desjoyaux.

Ironman-Sieger und Olympiagewinner Jan Frodeno als prominente Verstärkung

Das Unternehmen hat sich als Schirmherr der Aktion prominente Verstärkung geholt, um das wichtige Thema in der Gesellschaft stärker in den Fokus zu rücken. Mit Jan Frodeno ist ein dreifacher Ironman-Sieger und Olympiagewinner mit an Bord. "Als Triathlet habe ich natürlich eine große Begeisterung für das Schwimmen. Im Rahmen der Pool-School möchte ich die Begeisterung für Bewegung im Wasser weitergeben. Als Vater zählt für mich dabei allerdings auch ein weiterer Aspekt: für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen ist es einfach wichtig, dass sie schwimmen können!", erläutert Jan Frodeno.

Pool-School Anmeldung - Chance auf Seepferdchen-Abzeichen

Die Durchführung der Kurse übernimmt die Schwimmschule Sharky mit erfahrenen Schwimmtrainern, die das offizielle Seepferdchen-Abzeichen vergeben dürfen. Die Kurse laufen jeweils 10 Tage und finden täglich statt. Anmelden können Eltern ihre Kinder über https://www.desjoyaux.de/pool-school

Die Desjoyaux "Pool-School" findet in den folgenden Städten statt:

Augsburg

Bamberg

Berlin

Braunschweig

Bremerhaven

Hamburg

Hannover

Köln/Düsseldorf

Mannheim

München

Regensburg

Wetterau

Wiesbaden

Über Desjoyaux

Von Familien für Familien - unter dieser Maxime hat der Franzose Jean Desjoyaux 1966 für seine Familie ein eigenes Schwimmbecken errichtet, da er bei der Suche nach einem soliden, aber bezahlbaren Pool nicht fündig wurde. Drei Jahre später gründete er die Firma Piscines Desjoyaux. 1978 reichte er das Patent für sein einzigartiges Verschalungssystem ein. Nach weiteren fünf Jahren folgte das Patent für sein rohrleitungsfreies Filtersystem. Zwei Innovationen, die dem Unternehmen den Durchbruch verschafften und es 1988 zum Marktführer für erdverbaute Swimmingpools mit weltweit mehr als 450 Verkaufsstellen gemacht haben.

Pressekontakt: Desjoyaux Pools GmbH Wilpertinger Str. 1 85375 Neufahrn bei Freising Ansprechpartnerin: Angela Schiwietz E-Mail: angela.schiwietz@desjoyaux.de Telefon: 0159/01857075

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Desjoyaux Pools GmbH