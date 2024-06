Köln. Die Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland steigt! Während der UEFA EURO 2024 präsentieren RTL und Raab Entertainment täglich um 20:15 Uhr LIVE die neue Fußballshow “Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen“. Moderiert wird “die vierte Anstoßzeit“ bei RTL im Wechsel von Elton und Jan Köppen. Thomas Helmer wird Elton als regelmäßiger Experte zur Seite gestellt und ersetzt Stefan Kuntz, der sich damit auf seine Aufgabe als HSV-Sportvorstand konzentrieren kann. Jan Köppen bekommt Unterstützung von Stefan Effenberg.

Die Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland steigt! Während der UEFA EURO 2024 präsentieren RTL und Raab Entertainment täglich um 20:15 Uhr LIVE die neue Fußballshow "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen". Moderiert wird "die vierte Anstoßzeit" bei RTL im Wechsel von Elton und Jan Köppen. Thomas Helmer wird Elton als regelmäßiger Experte zur Seite gestellt und ersetzt Stefan Kuntz, der sich damit auf seine Aufgabe als HSV-Sportvorstand konzentrieren kann. Jan Köppen bekommt Unterstützung von Stefan Effenberg.

Thomas Helmer freut sich auf seine neue Aufgabe: "Im RTL EM-Studio gemeinsam mit Elton die Highlights und Aufreger der Euro 2024 zu analysieren und zu kommentieren, besser kann eine Heim-EM kaum laufen. Ich freue mich auf kompetente Gäste, tolle Tore, fantastische Spiele und einen hoffentlich sehr erfolgreichen Auftritt der deutschen Mannschaft."

Die weiteren Experten des RTL-EM Studio lesen sich wie das Who's Who der Bundesliga-Legenden: Lothar Matthäus, Stefan Kuntz, Olaf Thon, Reiner Calmund, Mario Basler, Markus Babbel, Erik Meijer, Patrick Owomoyela, Gerald Asamoah, Ansgar Brinkmann, Felix Kroos, Nils Petersen, Peter Stöger, Florian Kohfeldt und viele mehr werden nicht nur zu Gast sein, sondern auch am größten Tipp-Spiel Deutschlands teilnehmen.

Ab sofort ist die Registrierung unter rtl.de/em-tippspielmöglich. Hierbei geht es nicht ausschließlich um Ruhm und Ehre - der oder die beste Tipper*in kann bares Geld gewinnen! Dem Sieger winken 10.000 EUR, der Zweiplatzierte kann sich über 5.000 EUR freuen und der Dritte bekommt 2.500 EUR. Mitmachen lohnt sich also! Doch damit nicht genug: In den Sendungen während der Vorrunde werden darüber hinaus 12x2 EM-Tickets in einem Gewinnspiel verlost.

"Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" ab 15. Juni täglich um 20:15 Uhr bei RTL und auf der All Inclusive Entertainment App RTL+

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Magenta TV überträgt RTL exklusiv zwölf Spiele der UEFA EURO 2024 live und im Free-TV exklusiv, darunter ein Viertelfinale sowie ein Achtelfinale. In der Gruppenphase sind u.a. die Niederlande, Tschechien und die Türkei live bei RTL zu sehen. Darüber hinaus hält RTL umfangreiche Highlight-Rechte an allen 51 Partien des Turniers, die in "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" unterhaltsam aufbereitet und pointiert analysiert werden.

Mitja Lafere aus dem NFL-Moderations-Team bei RTL ist als Außenreporter dabei. Mit ihm wird es unterhaltsame Einspieler und Liveschalten zu Fanmeilen, Stadien und Teamquartieren geben. Zudem sind witzige und kurzweilige Comedy-Einspieler rund um das Thema Fußball und die Fußball-EM geplant.

Ein wichtiges Element der Show ist das Publikum: Fußballvereine, Nachwuchsmannschaften und Dorfklubs mit ihren Fans werden vor Ort sein, um die ausgelassene Feierstimmung bei einer Heim-EM ins Studio zu übertragen. Als Studioaktion wird es u.a. ein Torschießen geben, wobei ein "Wackeltorwart" überwunden werden muss.

Produziert wird "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Pressekontakt: André Piefenbrink: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.de Thomas Steuer: Stv. Leitung Kommunikation Sport / Senior Manager Kommunikation & PR Information/Sport RTL Deutschland | T: +49 221 456-74102 | thomas.steuer@rtl.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: RTL Television GmbH