Baierbrunn. Die Wort & Bild Verlagsgruppe ist auf Wachstumskurs: CEO Andreas Arntzen holt mit Falk H. Miekley ab 1.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe ist auf Wachstumskurs: CEO Andreas Arntzen holt mit Falk H. Miekley ab 1. September einen erfahrenen Experten für die Transformation und Digitalisierung des Gesundheitswesens an Bord. Als Geschäftsführer der Isartal Health Media und Chief Growth Officer der Mediengruppe wird er Wachstumspotenziale identifizieren und die Weiterentwicklung des Verlagshauses vorantreiben. Ziel ist es dabei, neben dem erfolgreichen Geschäftsmodell Apotheken Umschau, weitere tragfähige Standbeine zu entwickeln.

Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung Wort & Bild Verlagsgruppe: "Wir freuen uns außerordentlich, Falk Miekley in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfassenden Expertise in der digitalen Transformation und in der Gesundheitsbranche wird er entscheidende Impulse für unser weiteres Wachstum setzen. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit, weil wir mit Falk Miekley einen unternehmerisch geprägten Visionär gewinnen."

Falk H. Miekley: "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben in der Wort & Bild Verlagsgruppe. In einem Medienhaus mit dieser einmaligen verlegerischen Tradition gemeinsam mit so vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen die Zukunft gestalten zu dürfen und den Herausforderungen eines sich stetig transformierenden Gesundheitsmarktes zu begegnen, erfüllt mich mit großem Stolz."

Der strategische Gesundheitsexperte ist seit 2015 in verschiedenen Managementrollen im Springer Medizin Verlag als Teil der Springer Nature Group tätig. Als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet er vor allem die Bereiche Veranstaltungen und innovative Produkte sowie Services für Bildung, wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen. Seit 2021 ist er als Geschäftsführer der Springer Nature Tochter WISO S.E. Consulting GmbH maßgeblich für den HAUPTSTADTKONGRESS, Deutschlands wichtigsten Gesundheitsmanagementkongress, verantwortlich. Zudem ist er Geschäftsführer des mbd - medizinisches Bildungszentrum Deutschland GmbH, einer der führenden Anbieter für Distance Learning in der Pflege.

Pressekontakt: Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung Unternehmenskommunikation Tel.: 089/744 33-343 E-Mail: j.poeverlein@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen