München. Überraschender Neuzugang: Felix Lobrecht, der erfolgreiche Comedian, präsentiert zur Fußball Europameisterschaft exklusiv bei MagentaTV das Format “Comedy Halbzeit“. Bei den insgesamt vier Shows holt Gastgeber und Moderator Felix Lobrecht Comedians sowie Newcomer auf die Bühne seines neuen “Downstairs Comedy Clubs“ in Berlin.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir sind alle absolut begeistert, dass wir mit Felix Lobrecht ein Aushängeschild der deutschen Comedy-Szene für MagentaTV gewonnen haben. Unsere Kunden dürfen sich nach Studio Pille-Palle auf ein weiteres exklusives Highlight freuen, das perfekt zu unserer Content-Strategie bei der EURO passt. Wir wollen ihnen innovatives Entertainment am Puls der Zeit bieten - dafür ist die Comedy Halbzeit ein eindrucksvolles Signal in den Markt und an unsere Kunden."

Die insgesamt vier Episoden des MagentaTV Exclusive "Comedy Halbzeit" werden ab dem 24.Juni bei MagentaTV im EURO-Programm zu sehen sein, nachdem die ersten Vorrunden-Partien bereits gespielt sind. Neben Felix Lobrecht sind Filiz Tasdan, Michael Mittermaier, Kinan Al, Assane Badiane, Florentine Osche, Fred Costea, Samuel Sibilski, Masud Akbarzadeh, Kristina Bogansky, Rasmus Syman, Rebecca Pap, Fabi Rommel und ein Newcomer je Show am Start.

Die Hamburger Produktionsfirma Streamwork Produktion verantwortet die Produktion, Produzent ist Dennis Muhl.

Bei MagentaTV gibt´s ab dem 14. Juni mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland bis zum Finale am 14. Juli alle 51 Spiele live - bei insgesamt 150 Live-Stunden. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni (live ab 18.30 Uhr), gemeinsam mit den Experten Michael Ballack & Tabea Kemme. Wolff Fuss kommentiert den EM-Auftakt in München. Aus der deutschen Gruppe zeigt MagentaTV gleich 2 der 5 Exklusiv-Spiele: am 1. Gruppen-Spieltag heißt die Partie Ungarn gegen Schweiz (Samstag, 15. Juni 2024) - nach dem EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni gleich ein Hammer-Wochenende bei MagentaTV. Zum Vorrunden-Abschluss am 23. Juni 2024, wird Schottland gegen Ungarn exklusiv gezeigt.

