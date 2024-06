Berlin. Die Cantourage Group SE (nachfolgend “Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.

Die Cantourage Group SE (nachfolgend "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Produktion und den Vertrieb von Cannabis, und Patagonia Heritage (www.patagonia-heritage.com), ein renommiertes argentinisches Unternehmen für die Lieferung hochwertiger Cannabisprodukte, gehen eine Partnerschaft ein, um medizinisches Cannabis auf den europäischen Markt zu bringen. Dank der Kooperation können Patient:innen in Europa nun die Sorte "The New" für ihre Cannabis-Therapie verschrieben bekommen.

Patagonia Heritage ist ein argentinisches Unternehmen, das im Jahr 2021 gegründet wurde und Patient:innen eine natürliche Alternative für ihr Wohlbefinden bieten möchte. Mit seinem umfangreichen Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung in der globalen Cannabisbranche kuratiert das Unternehmen die besten Züchter weltweit und bringt deren Produkte nach Europa. Die erste exklusive Sorte von Patagonia Heritage auf dem deutschen Markt, "The New", wird von dem kanadischen Cannabiszüchter Lyonleaf angebaut. Die Sorte ist das erste Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der kalifornischen Saatgutbank Humboldt Seed Organization und dem Züchter Mario Guzman, besser bekannt als Sherbinski, der weltweit als einer der Pioniere der Cannabisbranche gilt. "The New" wird unter höchsten Qualitätsstandards in einer hochmodernen Indoor-Anlage angebaut.

"Die Partnerschaft mit Cantourage ist für uns sehr wichtig, da wir so sicherstellen können, dass wir mit den Besten der Branche zusammenarbeiten und die größtmögliche Anzahl von Patient:innen in Deutschland und anderen europäischen Ländern erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch in Deutschland an den langjährigen Erfolg der Sorte bei Patient:innen in Kanada anknüpfen können. Für uns als Argentinier ist dieses Unterfangen eine besondere Herausforderung. Daher erfreut es uns umso mehr, nun zum ersten Mal ein Produkt in Europa anbieten zu können", so Alejandro San Miguel, Mitbegründer von Patagonia Heritage.

Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage: "Wir freuen uns, dass immer mehr Anbauer und Partner mithilfe unserer langjährigen Vertriebserfahrung auf dem Kontinent in den europäischen Markt für medizinisches Cannabis einsteigen wollen. Patagonia Heritage ist eine spannende Ergänzung unseres Portfolios, denn es ist die erste argentinische Marke für medizinisches Cannabis in Europa. Patient:innen in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern können in Zukunft auf weitere Produkte und Sorten von Patagonia Heritage gespannt sein."

Über Patagonia Heritage

Patagonia Heritage glaubt an die Kraft der Natur und der Wissenschaft, um das Leben von Menschen in Not zu verbessern. Als argentinisches Pionierunternehmen, das sich der höchsten Qualität von medizinischem Cannabis verschrieben hat, liegt ein besonderes Augenmerk auf modernster Technologie im Anbau und den gefragtesten Sorten auf dem weltweiten Markt. Für Patagonia Heritage gibt es keine Grenzen. Sein Streben nach Exzellenz führt es in die entlegensten Winkel der Welt, um mit der globalen Cannabis-Community in Kontakt zu treten. Dabei teilt Patagonia Heritage sein Wissen, arbeitet mit zahlreichen Akteuren zusammen und lernt vor allem von den verschiedenen Kulturen und Praktiken, die die Cannabislandschaft prägen. Diese globale Perspektive gewährleistet, dass es Patagonia Heritage Patient:innen und Verbraucher:innen das Beste anbieten kann, was die globale Cannabisindustrie zu bieten hat. Für seine erste Sorte "The New" arbeitet Patagonia Heritage mit dem renommierten kanadischen Produzenten Lyonleaf zusammen - einem Unternehmen, das sich um jedes Detail vom Samen bis hin zur Blüte kümmert und eine Erfolgsbilanz von mehr als 200 Ernten aufweist.

Weitere Informationen: www.patagonia-heritage.com

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 74717519 Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 173 3702649

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Cantourage