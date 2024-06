Hannover. TUI kommt Urlaubern, die eine Reise mit FTI gebucht haben, bei einer Neubuchung mit besonderen Konditionen entgegen.

Anzahlung für Neubuchungen bis 30.6. fällt weg

Bis zu 300 Euro Ersparnis möglich

TUI kommt Urlaubern, die eine Reise mit FTI gebucht haben, bei einer Neubuchung mit besonderen Konditionen entgegen. Ab sofort ist bei allen Buchungen bis zum 30. Juni 2024 für Reisen bis zum 31. Oktober 2024 keine Anzahlung mehr erforderlich. Dies gilt generell für alle neuen Buchungen.

"Wir wissen wie wichtig die Vorfreude auf den Sommerurlaub ist und gerade deshalb wollen wir den FTI Gästen ein sehr gutes Angebot machen. Auch wenn wir schon vielversprechend in den Sommer gestartet sind, werden wir in den nächsten Tagen noch einmal zusätzliche attraktive Angebote mit den Hoteliers in den Zielgebieten zusammenstellen", sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Aber das ist noch nicht alles: Vom 4. bis zum 11. Juni bietet TUI den exklusiven "Sun300" Aktionscode an, der für Neubuchungen im Reisezeitraum bis zum 22. Dezember 2024 verwendet werden kann. Bis zu 300 Euro Ersparnis sind so auf Paketbuchungen möglich. Bei Nur-Hotel-Buchungen gibt es einen Rabatt von bis zu 150 Euro. Dies gilt für ausgewählte Hotels oder Pauschalreisen weltweit.

Diese Sonderaktionen gelten ausschließlich für Neubuchungen und sind allen Reisenden zugänglich.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.

Pressekontakt: Aage Dünhaupt, aage.duenhaupt@tui.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: TUI Deutschland GmbH