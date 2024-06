Mainz. Heide in Holstein, am westlichen Rand der Schleswig-Holsteinischen Geest gelegen, machte zuletzt Schlagzeilen mit einer großen Batteriefabrik, die vor den Toren der Kreisstadt entstehen soll. Nicht alle Menschen in der Region sind von dem Milliardenprojekt begeistert. Was die Bürgerinnen und Bürger in der “Marktstadt im Nordseewind“ darüber hinaus in ihrem Alltag umtreibt, erkundet im Juni ein ZDF-Team vor Ort.

Heide in Holstein, am westlichen Rand der Schleswig-Holsteinischen Geest gelegen, machte zuletzt Schlagzeilen mit einer großen Batteriefabrik, die vor den Toren der Kreisstadt entstehen soll. Nicht alle Menschen in der Region sind von dem Milliardenprojekt begeistert. Was die Bürgerinnen und Bürger in der "Marktstadt im Nordseewind" darüber hinaus in ihrem Alltag umtreibt, erkundet im Juni ein ZDF-Team vor Ort.

Für "ZDF in Heide" sind Reporterin Winnie Heescher sowie Kamerafrau und Cutterin Melanie Mollenhauer vom 3. bis zum 28. Juni 2024 in der Dithmarscher Kreisstadt unterwegs. Vier Wochen lang bringen sie dort in Erfahrung, wie es sich da leben lässt, wo vom Marktplatz bis zur Museumsinsel historische Sehenswürdigkeiten ebenso zu finden sind wie die Fachhochschule Westküste oder die Rennbahn Fichtenhain. Umgeben von Küste, Marsch und Geest steht für die Bürgerinnen und Bürger in und um Heide nicht nur das Thema im Fokus, das Veränderungen hervorrufen dürfte: die geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt, die 3000 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll. Welche Sorgen die Menschen fern davon beschäftigen, wird ebenso in den Blick genommen.

Das Team von "ZDF in Heide" berichtet für aktuelle Sendungen wie "Volle Kanne – Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin", "hallo deutschland", "heute" und "heute journal" oder für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenvorschläge für die Berichterstattung aus Heide können per E-Mail gesendet werden an: zdfin@zdf.de.

Winnie Heescher, Jahrgang 1973, ist seit November 2023 Korrespondentin im ZDF-Studio in Kiel, zuständig für Schleswig-Holstein und Skandinavien. Zuvor war sie 16 Jahre lang als Redakteurin und Autorin im ZDF-Hauptstadtstudio tätig. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, studierte Winnie Heescher in Bonn, Münster, Washington sowie in der Schweiz und volontierte beim NDR.

Melanie Mollenhauer, Jahrgang 1996, ist in der Lüneburger Heide aufgewachsen und absolvierte von 2016 bis 2019 im ZDF Landesstudio Hannover in Kooperation mit dem Norddeutschen Rundfunk ihre Ausbildung zur Mediengestalterin Bild/Ton mit den Schwerpunkten Kamera, Schnitt und Ton. Seit 2019 ist sie als Cutterin und Kameraassistentin im ZDF-Landesstudio Thüringen in Erfurt tätig. Als Kamerafrau und Cutterin war sie bereits mehrfach in ZDF Auslandsstudios im Einsatz, unter anderem in Rom, Paris, Wien und Istanbul.

Das ZDF-Bürgerprojekt seit Mai 2018

Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in Heide" ist die 29. Auflage dieses Projekts. Zuletzt war im März 2024 ein ZDF-Team für vier Wochen in Perl. "ZDF in" 2023: Schwedt, St. Pauli, Rostock, Chemnitz, Emden. 2022: Ahrtal, Deggendorf, Friedrichshafen, Bremerhaven; 2021: Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel; 2020: Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum, Greifswald; 2019 Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser, Stendal. 2018: Bottrop, Mannheim, Cottbus.

