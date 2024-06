Mainz. Das ZDF sendet am Wahlsonntag, 9. Juni 2024, von 17.35 bis 19.00 Uhr sowie von 22.15 bis 23.15 Uhr live aus seinem Wahlstudio in Berlin.

Das ZDF sendet am Wahlsonntag, 9. Juni 2024, von 17.35 bis 19.00 Uhr sowie von 22.15 bis 23.15 Uhr live aus seinem Wahlstudio in Berlin. Zudem ist in der "heute"-Ausgabe von 19.00 bis 19.30 Uhr sowie im "heute journal" von 21.45 bis 22.15 Uhr alles Wichtige rund um die Europawahl zu erfahren. Der aktuelle Stand mit den neuesten Zahlen und Hochrechnungen ist darüber hinaus online auf ZDFheute jederzeit abrufbar. Der gesamte Wahlabend lässt sich auch live in der ZDFmediathek verfolgen. Und am Montag, 10. Juni 2024, 19.25 Uhr, beleuchtet das "ZDF spezial: Nach der Europawahl" die Ergebnisse.

Der Europawahlabend im ZDF

Was bedeutet die anstehende Wahl für die Zukunft des Europäischen Projekts? Wird es einen Rechtsruck im Europäischen Parlament geben? Und welche Signale sendet der Brüsseler Wahlabend an die Parteien in Berlin? Es gibt viel zu berichten und zu besprechen an diesem 9. Juni 2024. Durch den Wahlabend im ZDF führt Chefredakteurin Bettina Schausten. Um 17.35 Uhr begrüßt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus dem ZDF-Wahlstudio. Im Laufe des Abends wird es dort unter anderem erste Antworten auf diese Fragen geben: Wächst Europa noch enger zusammen oder gewinnen die EU-skeptischen Kräfte weiter an Einfluss? Darüber entscheiden bei der zehnten Europawahl rund 373 Millionen Wahlberechtigte von Lappland bis Zypern, von Dublin bis Bukarest. In Deutschland können an diesem Sonntag rund 66 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben, zur Wahl stehen 35 Parteien und politische Vereinigungen. Der Blick auf die Wahlbeteiligung wird zeigen, wie hoch das Interesse an der EU in diesen politisch unsicheren und unruhigen Zeiten ist. 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 61,4 Prozent – der Höchststand seit 1990.

Experte und Gäste im ZDF-Wahlstudio

Als Experte im ZDF-Wahlstudio ist erneut Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei. In sieben europäischen Hauptstädten sowie im Europäischen Parlament stehen ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten für Schalten bereit und berichten, wie sie die Wahl in den Mitgliedsstaaten erleben. Über die Welt verteilt melden sich am Wahlabend ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten mit Reaktionen aus ihren Berichtsgebieten: Wie reagieren etwa China und die USA auf die Ergebnisse? Als Gesprächsgäste im ZDF-Wahlstudio werden unter anderem Katarina Barley, David McAllister, Terry Reintke, Sahra Wagenknecht und Anton Hofreiter erwartet, Schalten zu weiteren Politikerinnen und Politikern sind zudem geplant.

Alle Zahlen und Hochrechnungen liefern Christian Sievers und die Forschungsgruppe Wahlen. Ein langer Wahlabend steht bevor, an dem immer neue Prognosen aus den Ländern einlaufen. Nach dem "heute journal" meldet sich das Team im ZDF-Wahlstudio erneut ab 22.15 Uhr live aus Berlin und bietet weitere 60 Minuten mit neuesten Infos und aktuellen Gesprächen mit politischen Playern. Auch ein Blick auf die Kommunalwahlen in Sachsen und Thüringen gehört dazu.

ZDF spezial: Nach der Europawahl

Werden rechtspopulistische Parteien die großen Wahlsieger bei der zehnten Europawahl sein? Am Tag nach dem Wahlsonntag analysiert ein "ZDF spezial" die Ergebnisse: Am Montag, 10. Juni 2024, 19.25 Uhr, begrüßt Moderatorin Antje Pieper in der 45-minütigen Sendung neben Wahlbeobachtern auch Spitzenvertreter der Parteien.

